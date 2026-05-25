Marshall Acton III : avec ces 2 offres cumulables, l’enceinte au design iconique passe à petit prix, mais il va falloir faire vite

Marshall s’est très vite imposée comme une icône mondiale de l’audio. Ses casques, ses écouteurs et ses enceintes Bluetooth sont devenus des références pour les audiophiles. Et bonne nouvelle, alors qu’elle est normalement en vente à 299,99€, la Marshall Acton III passe à seulement 229,99 € grâce au code FLASH20. Mais attention, cette offre expire ce soir !

Marshall Acton III

Boulanger casse actuellement le prix de nombreux produits grâce au code FLASH20. En effet, lorsque vous le renseignez dans le panier, vous avez 20 € de réduction dès 200 € d’achat sur le petit électroménager et le son. C’est le bon moment pour faire vos achats.

Vous cherchez une enceinte Bluetooth puissante qui délivre un son premium ? Normalement en vente à 299,99 €, l’iconique Marshall Acton III est actuellement en promotion sur Boulanger dans sa version marron. Elle est ainsi affichée à 249,99 €. Et avec le code FLASH20, elle passe à 229,99 € seulement.

Quelles sont les caractéristiques de la Marshall Acton III ?

Marshall a réussi à se démarquer de la concurrence en proposant d’excellentes enceintes Bluetooth au look rétro. Acheter une enceinte Marshall c’est donc acheter un objet design pour magnifier sa déco. Mais la partie son n’est pas en reste. Grâce à ses deux tweeters et son woofer, la Marshall Acton III délivre un son stéréo avec une puissance totale de 60 W. C’est un modèle parfait pour écouter de la musique dans une grande pièce.

La qualité sonore est au rendez-vous avec des aigus clairs et des basses profondes. Avec la technologie Dynamic Loudness, vous obtenez un son équilibré et constant même à volume élevé. Et la fonctionnalité Placement Compensation optimise les performances acoustiques en fonction de l’environnement.


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