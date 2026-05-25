Cette fonction discrète de Samsung fait de votre réveil un miroir de la météo

One UI 8.5 continue de dévoiler ses petites surprises. L'application Horloge de Samsung vient de gagner une fonction discrète mais soignée. Elle adapte automatiquement l'ambiance visuelle de votre réveil à la météo du moment.

Les mises à jour de surcouche Android recèlent souvent plus qu'il n'y paraît. One UI 8.5 ne fait pas exception. Samsung a multiplié les ajustements visuels dans sa dernière mise à jour. Certains sautent aux yeux dès le déverrouillage, d'autres restent bien cachés dans les applis du quotidien. Son déploiement sur les smartphones Galaxy éligibles bat encore son plein. La mise à jour réserve pourtant déjà quelques surprises à ceux qui l'ont reçue, parfois dans des endroits inattendus.

L'application Horloge en est un bon exemple. Samsung y avait déjà intégré une option météo pour l'écran de verrouillage des Galaxy avec One UI 8.5. La même logique s'applique maintenant aux alarmes. Une nouvelle option permet d'associer à chaque alarme un fond animé calqué sur la météo locale. Il change au moment précis où la sonnerie retentit. Soleil, nuages ou pluie s'affichent dès les premières secondes du matin. Une façon de se préparer mentalement à ce qui attend dehors.

One UI 8.5 associe les alarmes Samsung à la météo en temps réel

Concrètement, les fonds proposés ne sont pas des images figées. One UI 8.5 utilise des animations subtiles qui varient selon les conditions météo détectées en temps réel. L'appli doit d'abord être mise à jour vers sa dernière version disponible.

Voici comment activer le fond météo dans les alarmes de l'appli Horloge Samsung :

Ouvrir l'appli Horloge et sélectionner une alarme

Descendre jusqu'à Fond d'alarme

Appuyer sur Fond, puis En vedette, puis Météo

Valider avec Terminer

Ce n'est pas un changement majeur. Samsung décrit One UI 8.5 comme une mise à jour orientée vers une personnalisation plus immersive. Cette fonction d'alarme météo s'inscrit parfaitement dans cette logique. Elle reste discrète, mais propose une façon originale de commencer la journée. Pas de réveil brutal sous une lumière uniforme. À la place, une animation qui reflète exactement ce qui attend dehors. Un petit détail soigné, dans la droite ligne de ce que Samsung avait annoncé pour One UI 8.5.