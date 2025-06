YouTube Premium Lite va afficher plus de pubs, l’abonnement moins cher devient un peu moins intéressant

L'abonnement YouTube Premium Lite permettait de supprimer la publicité lors du visionnage de vidéos au format Shorts, ce ne sera bientôt plus le cas.

Ça commence déjà. Quelques mois seulement après l'introduction de l'offre YouTube Premium Lite, la plateforme annonce à ses utilisateurs que celle-ci va commencer à afficher des publicités sur plus de contenus, alors que l'intérêt de l'offre est justement de ne plus voir de pubs. D'après le média allemand Deskmodder, YouTube va diffuser de la publicité sur les Shorts à partir du 30 juin 2025. Jusqu'ici, seuls les clips musicaux et les résultats de recherche étaient concernés.

Le prix de YouTube Premium Lite reste fixé à 5,99 euros par mois. Cette offre va donc désormais uniquement permettre de supprimer la publicité sur les vidéos traditionnelles, vu que les formats courts filmés à la verticale ne seront bientôt plus épargnés. Tous les autres avantages inclus dans YouTube Premium, comme la lecture en arrière-plan, le mode hors connexion ou la définition 1080p avec un meilleur bitrate ne sont pas disponibles avec la formule Lite.

YouTube Premium Lite n'empêche plus les pubs pour les Shorts

YouTube Premium Lite est actuellement accessible en Allemagne, en Argentine, en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Inde, en Italie, au Mexique et en Thaïlande. Quand l'abonnement arrivera en France ou si vous souscrivez par un moyen détourné en passant par un autre pays, vous voilà donc prévenus.

Voici les étapes à suivre pour résilier votre abonnement :

Accédez à youtube.com/paid_memberships.

Cliquez sur Gérer l'abonnement .

. Cliquez sur Désactiver .

. Cliquez sur Continuer pour résilier.

pour résilier. Sélectionnez la raison pour laquelle vous souhaitez résilier votre abonnement, puis cliquez sur Suivant .

. Cliquez sur Oui, annuler.

Si vous souhaitez passer de YouTube Premium Lite à YouTube Premium, la procédure est la suivante :

Accédez à youtube.com/paid_memberships.

Cliquez sur En savoir plus sous “Premium”.

sous “Premium”. Sélectionnez Obtenir YouTube Premium .

. Sélectionnez votre nouvel abonnement Premium.

Cliquez sur Confirmer.

Aux États-Unis, les abonnés à YouTube Premium Lite pouvaient déjà apercevoir des publicités en visionnant des Shorts depuis le lancement de l'offre en mars. Pour les autres marchés, il s'agira d'une nouveauté dont on se serait bien passé.