Netflix condamné pour des hausses de prix illégales, la plateforme doit rembourser ses abonnés

Un tribunal italien a validé le caractère abusif des clauses des contrats Netflix, autorisant la modification du prix des abonnements sans raison valable. Cette décision pourrait avoir des répercussions en France. 

Netflix
Crédits : 123RF

Netflix et les autres plateformes de streaming augmentent régulièrement le prix de leurs abonnements. Même les clients qui ont déjà souscrit à leurs offres sont concernés par ces hausses tarifaires. Mais ce modèle économique vient d'être mis à mal par une décision prononcée par la justice italienne.

“Le tribunal de Rome a confirmé l'action de Movimento Consumatori contre Netflix Italia, constatant le caractère abusif – et donc la nullité – des clauses autorisant la modification du prix des abonnements et d'autres conditions contractuelles de 2017 à janvier 2024”, a fait savoir une association italienne de défense des consommateurs, citée par le média IlSole24ORE.

Netflix doit rembourser ses abonnés

La Cour a estimé que les clauses incluses dans les contrats des clients lors de la souscription et qui permettaient à Netflix de modifier ses prix et conditions sans justification contractuelle sont nulles et non avenues. Par conséquent, les augmentations appliquées en 2017, 2019, 2021 et en novembre 2024 aux contrats signés entre 2017 et janvier 2024 sont considérées comme illégales et doivent être remboursées. Netflix doit informer par e-mail tous ses clients concernés et rembourser les sommes indûment versées.

La justice italienne a donné raison aux plaignants sur le fait qu'il ne suffit pas à Netflix d'informer le client 30 jours à l'avance et de lui accorder le droit de rétractation pour respecter le Code de la consommation en vigueur. Le consommateur doit connaître dès la souscription du contrat les motifs qui pourraient justifier une hausse de prix ou une révision des conditions d'utilisation ultérieurement. Netflix a modifié en avril 2025 sa clause relative aux conditions d'utilisation, et cette nouvelle version fait entrer la plateforme dans les clous. Mais elle est considérée hors-la-loi avant cette date.

“Nous allons faire appel de cette décision. Chez Netflix, nos abonnés sont notre priorité. Nous prenons très au sérieux les droits des consommateurs et nous sommes convaincus que nos conditions ont toujours été conformes au droit”, a réagi Netflix. Cette première victoire judiciaire en Italie pourrait en tout cas donner des idées à d'autres pays européens.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Léger et performant, le DJI Mini 5 Pro perd quasiment 200 € sur son prix

Le DJI Mini 5 Pro coche toutes les cases du drone compact idéal : capteur performant, détection d’obstacles, bonne autonomie, et surtout un poids plume qui allège les démarches réglementaires. Il…

Choice Day AliExpress : les offres à ne pas rater en avril 2026

Comme chaque mois, AliExpress débute avril avec son opération Choice Day qui fait chuter les prix sur toute la boutique. C’est le moment idéal pour réaliser d’importantes économies sur vos…

L’interface du Galaxy Z Fold Wide a fuité, il veut vraiment se mesurer à l’iPhone pliable

Des images de l’interface du Galaxy Z Fold Wide, nouveau smartphone pliable de Samsung, confirment son format d’écran, qui semble proche de celui de l’iPhone pliable à venir. L’arrivée sur…

Pas d’inquiétude : la PS6 sera moins chère et plus puissante que la PS5 Pro

Les hausses de prix continues de la PS5 font craindre une PS6 vendue à un tarif démesuré ou à la fiche technique revue à la baisse. Mais Sony devrait réussir…

Jusqu’à 130 € de remise sur la Galaxy Watch 8 Classic : la montre haut de gamme de Samsung est à prix cassé !

Normalement en vente à 530 €, la Galaxy Watch 8 Classic est actuellement beaucoup plus abordable sur le site officiel de Samsung. Grâce à une réduction de 80 € avec…

Propriétaire d’un Google Pixel ? Désactivez ces fonctionnalités inutiles pour gagner en autonomie

Les Google Pixel proposent de nombreuses fonctionnalités exclusives. Et si certaines se révèlent utiles au quotidien, d’autres font clairement office d’accessoire… En plus d’impacter l’autonomie de votre appareil. Alors, autant…

Plus d’équipements et presque le même prix, cette série spéciale Citroën va faire des jaloux

Citroën vient de lancer une nouvelle série spéciale baptisée Collection sur ses trois modèles électriques. Les ë-C3, ë-C3 Aircross et ë-C4 gagnent en équipements et en style. La surprise vient…

Un benchmark du Galaxy S26 FE nous donne une idée précise de ses performances

Il y aura bien un Galaxy S26 FE cette année. Les performances du smartphone ont été mesurées sur Geekbench, nous donnant un aperçu de ce qu’il a dans le ventre….

“Le forfait mobile de la démesure” : l’UFC-Que Choisir sceptique face à la nouvelle offre Free Max

Le nouveau forfait mobile Free Max a beaucoup fait parler de lui en bien en promettant de la 5G en illimité dans de nombreux pays. Mais une telle offre ne…

Artemis II va diffuser des images de la Lune en 4K grâce à une technologie laser inédite

La mission Artemis II embarque une technologie de communication révolutionnaire. Des faisceaux laser permettront de diffuser de la vidéo 4K depuis l’orbite lunaire. C’est une première absolue dans l’histoire de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.