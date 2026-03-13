Vous ne savez pas quoi regarder sur YouTube ? Ce site vous permet de zapper comme sur une télé

La plus grande qualité de YouTube est également sa plus grande faiblesse : sa profusion insensée de contenus peut être aussi exaltante que paralysante quand on ne sait pas quoi regarder. Le développeur Steven Irby a trouvé une solution à ce problème : rendre possible le zapping entre les chaînes.

Si vous avez plus de 30 ans et une calvitie plus ou moins avancée, vous avez probablement passé une bonne partie de votre jeunesse à chercher quoi regarder à la télévision. Sûrement même que vous avez encore ancré en vous le réflexe d'attraper la télécommande lorsque la pub arrive. Des gestes désormais d'une autre époque, alors que les plateformes de streaming dominent désormais l'industrie des médias — et qu'il n'est plus possible de passer les pubs avant ses vidéos.

Seulement voilà, une fois que l'on a écumé sa page d'abonnements et que les propositions de YouTube ne font pas mouche, il est bien difficile de trouver quoi regarder. C'est probablement sur la base de ce constat que le développeur Steven Irby s'est mis à imaginer un YouTube qui fonctionnerait comme les télés de son enfance. Plutôt que de passer des heures à chercher quoi regarder, il s'est dit que ce serait tout de même beaucoup plus pratique de pouvoir zapper à travers des dizaines de chaînes.

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Ce site transforme YouTube en TV old school pour pouvoir zapper entre les chaînes

C'est ainsi qu'est né Channel Surfer, une application web qui fait précisément cela. L'idée est simple : le site regroupe au départ une quarantaine de chaînes regroupées en plusieurs catégories (musique, actualité, tech, gaming…), toutes ayant une grille des programmes précise. Sélectionnez une chaîne et vous vous retrouverez en plein d'une vidéo, jusqu'à ce que la prochaine “émission” démarre.

« J'ai créé Channel Surfer parce que j'en ai assez des algorithmes et de l'indécision », explique Steven Irby à TechCrunch. « Le zapping me manque, ainsi que le fait de ne pas avoir à décider quoi regarder. Je veux simplement m'asseoir, regarder ce qui passe et ne pas avoir à réfléchir à ce que je vais regarder ensuite. » À l'heure actuelle, Channel Surfer intrès 165 chaînes YouTube et 25 playlists musicales. Il est impossible d'importer ses propres chaînes en s'abonnant à la newsletter de Steven Irby.