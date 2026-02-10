Google Traduction se met curieusement à discuter avec les utilisateurs : l’application cache-t-elle un chatbot ?

Un chatbot est-il piégé dans Google Traduction ? C’est ce que suggère un internaute qui a réussi à détourner l’application de sa principale vocation : traduire du texte. On vous explique ce phénomène et comment l’éviter.

Google Traduction
Crédits : 123RF

L’IA – Gemini plus précisément – est désormais la clé de voûte de la plupart des améliorations apportées par Google. Et s’il y a une application de la firme de Mountain View qui profite pleinement de ce positionnement, c’est bien Google Traduction. Traduction multimodale instantanée des conversations, outil d’apprentissage des langues pour concurrencer directement Duolingo, mais également mode de traduction plus précis baptisé « Avancé » sont autant de fonctionnalités récemment implémentées au sein de l’application.

Mais il semble que ce Google Traduction dopé à l’IA outrepasse ses fonctions. Alors que sa vocation première reste de traduire un texte que vous lui donnez, l’application se met parfois à agir comme un chatbot en discutant avec l’utilisateur.

Google Traduction séquestre-t-il un chatbot ?

Cette anomalie a été signalée par l’internaute @goremoder dans une publication postée sur X (ex-Twitter). Il y partage une capture d’écran sur laquelle on peut voir Google Traduction répondre à une question directe plutôt que de tenter une traduction.

Plusieurs enseignements sont à tirer de cet exemple. D’abord, l’application a rempli sa mission : elle a traduit la phrase interrogative donnée. C’est ensuite que l’utilisateur est parvenu à la détourner de sa mission première en l’incitant à répondre plutôt qu’à traduire : il lui a demandé entre crochets et dans la langue cible « d’écrire la réponse à la question dans cette zone ».

Ensuite, ce comportement induit par la façon dont l’utilisateur a formulé sa demande semble intervenir uniquement lorsque le mode de traduction Avancé est activé – et seulement dans certaines combinaisons de langues. Selon l’analyse de LessWong, relayée par nos confrères d’Android Authority, il s’agirait là d’un cas d’injection de prompt assez commun.

Plutôt que de se limiter à une traduction stricte – ce qui est son rôle –, l’application répond aux instructions intégrées dans le texte à traduire puisqu’elle les interprète comme telles. Ce n’est pas étonnant : pour traduire avec précision le texte, l’IA derrière le mode Avancé de Google Traduction doit « comprendre » le contexte de ce qu’elle « lit ». On se retrouverait donc avec ce comportement inattendu puisque le LLM serait capable de suivre des instructions, mais ses garde-fous échoueraient parfois à le garder focalisé sur sa tâche de traduction stricte.

La firme de Mountain View ne s’est pas encore exprimée à ce sujet, mais si vous êtes confrontés à un Google Traduction qui agit plutôt comme un chatbot que comme un traducteur et que cela vous déplaît, vous pouvez toujours revenir au mode « Rapide ».


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Aluminium OS : la fusion de ChromeOS et Android se dévoile un peu plus à travers Gemini

Alors que le travail sur Aluminium OS continue, le système fusionnant ChromeOS et Android nous montre comment l’IA Gemini y sera utilisée. Cela confirme au passage sa place centrale. Ce…

L’application Île-de-France Mobilités est en panne sèche, impossible d’acheter ou valider un titre de transport avec son smartphone

Une grosse panne impacte tout le réseau d’achat de titres de transport en Île-de-France ce matin. De nombreux utilisateurs se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur agacement…

Windows 11 : votre PC consomme trop de batterie quand il est en veille ? Vérifiez que vous n’êtes pas sur une ancienne version

Il existe un problème dans les anciennes versions Windows 11 qui entraîne une surconsommation de la batterie lorsque le PC est en veille. Le souci a depuis été réglé, mais…

L’application Samsung Notes pourrait enfin recevoir cette fonction réclamée par les utilisateurs

Samsung réfléchit sérieusement à l’ajout d’une fonctionnalité que plusieurs utilisateurs de Samsung Notes aimeraient voir dans l’application. L’occasion de comprendre pourquoi elle n’y est pas déjà. Pendant 10 ans, Samsung…

Cette nouvelle fonction booste l’intelligence de Gemini dans Google Home

Google continue de renforcer les capacités de son assistant intelligent intégré à l’app Home. Une nouvelle fonction en cours de test améliore les échanges avec Gemini. Elle vise à éviter…

Tinder lance une assurance qui paiera votre psy après une rupture douloureuse

Voilà un timing bien curieux de la part de Tinder qui, pour célébrer la Saint-Valentin, pense à ceux qui ont le cœur brisé. L’application propose désormais à ces derniers une…

L’un des meilleurs émulateurs Nintendo 3DS sera bientôt plus performant que jamais grâce à cette mise à jour

Le développeur derrière l’un des émulateurs 3DS préférés des joueurs s’apprête à le rendre plus performant que jamais, tout en répondant à la plus grande frustration des utilisateurs : les…

Steam : Windows 11 progresse chez les joueurs, mais Windows 10 fait de la résistance

Le derniers sondage sur le matériel des utilisateurs de la plateforme Steam est tombé. Il montre des chiffres relativement stables avec une petite particularité assez inattendue. L’immense majorité des joueurs…

L’intérieur de la future Ferrari électrique fait penser à un iPhone ? Ce n’est pas un hasard

Ferrari prépare une révolution silencieuse avec sa première voiture électrique. Son intérieur tranche radicalement avec les codes habituels de la marque. Un détail en particulier rappelle étrangement un célèbre produit…

Saint-Valentin 2026 : et si vous offriez… une licence Windows à 12€ ?

À l’approche de la Saint-Valentin 2026, offrez un cadeau qui allie utilité et économie ! Microsoft Office 2021 Pro et Windows 11 Pro affichent des promotions exceptionnelles avec des prix…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.