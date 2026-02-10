Un chatbot est-il piégé dans Google Traduction ? C’est ce que suggère un internaute qui a réussi à détourner l’application de sa principale vocation : traduire du texte. On vous explique ce phénomène et comment l’éviter.

L’IA – Gemini plus précisément – est désormais la clé de voûte de la plupart des améliorations apportées par Google. Et s’il y a une application de la firme de Mountain View qui profite pleinement de ce positionnement, c’est bien Google Traduction. Traduction multimodale instantanée des conversations, outil d’apprentissage des langues pour concurrencer directement Duolingo, mais également mode de traduction plus précis baptisé « Avancé » sont autant de fonctionnalités récemment implémentées au sein de l’application.

Mais il semble que ce Google Traduction dopé à l’IA outrepasse ses fonctions. Alors que sa vocation première reste de traduire un texte que vous lui donnez, l’application se met parfois à agir comme un chatbot en discutant avec l’utilisateur.

Google Traduction séquestre-t-il un chatbot ?

Cette anomalie a été signalée par l’internaute @goremoder dans une publication postée sur X (ex-Twitter). Il y partage une capture d’écran sur laquelle on peut voir Google Traduction répondre à une question directe plutôt que de tenter une traduction.

Plusieurs enseignements sont à tirer de cet exemple. D’abord, l’application a rempli sa mission : elle a traduit la phrase interrogative donnée. C’est ensuite que l’utilisateur est parvenu à la détourner de sa mission première en l’incitant à répondre plutôt qu’à traduire : il lui a demandé entre crochets et dans la langue cible « d’écrire la réponse à la question dans cette zone ».

you can talk to the chatbot trapped in Google Translate pic.twitter.com/XgM3kXkYWj — viridian (@goremoder) February 6, 2026

Ensuite, ce comportement induit par la façon dont l’utilisateur a formulé sa demande semble intervenir uniquement lorsque le mode de traduction Avancé est activé – et seulement dans certaines combinaisons de langues. Selon l’analyse de LessWong, relayée par nos confrères d’Android Authority, il s’agirait là d’un cas d’injection de prompt assez commun.

Plutôt que de se limiter à une traduction stricte – ce qui est son rôle –, l’application répond aux instructions intégrées dans le texte à traduire puisqu’elle les interprète comme telles. Ce n’est pas étonnant : pour traduire avec précision le texte, l’IA derrière le mode Avancé de Google Traduction doit « comprendre » le contexte de ce qu’elle « lit ». On se retrouverait donc avec ce comportement inattendu puisque le LLM serait capable de suivre des instructions, mais ses garde-fous échoueraient parfois à le garder focalisé sur sa tâche de traduction stricte.

La firme de Mountain View ne s’est pas encore exprimée à ce sujet, mais si vous êtes confrontés à un Google Traduction qui agit plutôt comme un chatbot que comme un traducteur et que cela vous déplaît, vous pouvez toujours revenir au mode « Rapide ».