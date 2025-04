L’application YouTube Music gagne enfin cette option qui va faire du bien à vos oreilles

Certains utilisateurs ont remarqué l'apparition d'une nouvelle option dans l'application YouTube Music sur Android et iOS. Attendue depuis longtemps, elle va rendre l'écoute plus agréable.

Il n'y a pas que Deezer et Spotify dans la vie. Google aussi a sa plateforme de streaming audio : YouTube Music. Difficile pour elle de se démarquer des géants du secteur, mais cela ne l'empêche pas d'évoluer dans le bon sens. L'an dernier par exemple, l'application a accueilli un système de reconnaissance des chansons, indispensable dans un tel service. Et en ce moment, plusieurs utilisateurs constatent l'apparition d'une nouveauté réclamée depuis des années.

Sur YouTube Music pour Android, vous la trouverez dans Paramètres puis Lecture. Sur iOS, direction Paramètres > Lecture et restrictions. Certains n'hésitent pas à dire qu'il s'agit de la fonction qu'ils attendaient le plus, allant jusqu'à affirmer qu'elle “change la donne“. Une chose est sûre : dans tous les cas, elle va soulager les oreilles de beaucoup et rendre l'expérience d'écoute bien plus agréable, surtout si vous êtes du genre à lancer de longues sessions.

Cette option utile débarque sur la version Android et iOS de YouTube Music

Appelée Volume constant, la fonctionnalité va “normaliser le volume sur l'ensemble des pistes“. La normalisation est un processus qui va augmenter ou diminuer l'amplitude d'un enregistrement audio afin que cette dernière atteigne un niveau égal sur toute la durée. On aboutit donc au nom de la fonctionnalité repérée ici : un volume constant. Pour rappel, on trouve la même option pour les vidéos dans l'application YouTube depuis octobre 2023. Il était temps qu'elle arrive pour l'audio.

C'est très utile lorsque l'on écoute des podcasts par exemple, chaque créateur ayant son propre matériel et ses propres niveaux sonores, parfois trop hauts, parfois trop bas. Idem sur les musiques, ce qui vous évitera de devoir monter ou baisser le son chaque fois qu'une nouvelle piste se lance. Le déploiement de l'option est en cours sur Android et sur iOS. Il faudra certainement plusieurs semaines avant que tout le monde puisse la voir sur son smartphone.

