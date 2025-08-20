Les playlists de YouTube Music pourraient bientôt devenir de vrais lieux d’échange grâce cette une nouvelle fonction

Les playlists font partie des fonctions les plus utilisées sur YouTube Music. Mais jusqu’ici, elles restaient sans interaction directe. Google teste une nouveauté qui pourrait changer la donne.

Les applications de musique ne servent plus seulement à écouter des morceaux. Elles permettent de créer, partager et personnaliser des sélections qui reflètent les goûts de chacun. Sur YouTube Music, les playlists sont centrales, pour découvrir un artiste ou regrouper ses titres préférés. La plateforme multiplie aussi les ajustements ces derniers mois, comme on a pu le voir concernant l’assouplissement récent des règles sur le langage grossier dans les vidéos.

Selon une analyse du code de l’application par Android Authority, YouTube prépare des commentaires dédiés aux playlists. Les utilisateurs pourraient bientôt réagir sous une sélection publique, qu’elle soit créée par un artiste, un éditeur ou un abonné. Les créateurs pourront activer ou désactiver les commentaires, ou les mettre en pause afin de bloquer les nouveaux tout en laissant visibles les anciens.

Les commentaires sur playlists pourraient aussi arriver sur YouTube classique

Le système envisagé rappelle celui déjà utilisé pour les morceaux, les vidéos et les podcasts dans YouTube Music. Les indices suggèrent que la section des commentaires apparaîtrait en haut de la page d’une playlist, à côté des boutons de partage et d’ajout. Elle donnerait un espace pour discuter des choix, recommander des titres, voter pour l’ordre des pistes ou signaler des doublons. Pour les artistes et les maisons de disques, ces retours pourraient aider à ajuster la sélection ou l’édition. Cette fonction est réclamée depuis longtemps par une partie des utilisateurs. Les paramètres devraient être accessibles rapidement pour éviter de perturber l’écoute et la navigation.

Si cette nouveauté aboutit, YouTube pourrait l’étendre aux playlists vidéo de l’application principale, qui ne disposent pas non plus de commentaires. Cela s’inscrirait dans une série de tests récents, comme l’option Rotate Shorts qui permet de regarder des vidéos courtes en mode paysage depuis les réglages d’accessibilité. La plateforme explore en parallèle un affichage qui masque parfois la section de commentaires au profit d’un simple bouton, ce qui pourrait créer des choix contradictoires. Reste alors la question de la modération, car les fils de discussion mélangent souvent conseils utiles et débordements. Google devra préciser où se situent les réglages, quels créateurs y auront accès et comment les signalements seront traités.