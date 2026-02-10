Voici les fiches techniques complètes des Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra

À deux semaines de leur annonce officielle, les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra n'ont déjà plus de secret pour nous. Découvrez toutes leurs caractéristiques techniques.

On se rapproche doucement du lancement tant attendu des Galaxy S26, les prochains smartphones haut de gamme de Samsung. Après des mois de fuites, nous avons enfin une idée très précise du design et de la fiche technique des trois modèles. Le réputé leaker Roland Quandt a publié sur WinFuture toutes les caractéristiques des S26, S26+ et S26 Ultra dans leur version européenne.

La première information d'importance est relative à la puce. On pensait que le constructeur allait intégrer son propre SoC sur l'ensemble de la série en Europe, ce ne sera finalement pas le cas. On retrouvera l'Exynos 2600 sur les Galaxy S26 et S26+, tandis que le Galaxy S26 Ultra sera propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Cette stratégie avait déjà été adoptée sur plusieurs générations antérieures. On ne sait pas si le Galaxy S26 Ultra tourne sous Snapdragon 8 Elite Gen 5 à cause d'un problème de production de l'Exynos 2600, pour une question de performances, ou tout simplement pour une histoire d'image de marque, les puces de Samsung ayant moins bonne presse que celles de Qualcomm.

Recharge plus rapide pour le S26 Ultra, batterie à plus forte capacité pour le S26

Côté mémoire, les Galaxy S26 et S26+ disposent de 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage. Il s'agit d'un changement majeur pour le S26 de base, qui n'est plus disponible en 128 Go. On le verra plus tard, cette décision a des conséquences directes sur le prix d'entrée de la gamme. Le Galaxy S26 Ultra se décline quant à lui avec 12 ou 16 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de mémoire interne.

Pour la batterie, seule la capacité de celle du Galaxy S26 standard évolue, passant à 4 300 mAh. Le Galaxy S29+ conserve un accumulateur de 4 900 mAH et le Galaxy S26 Ultra de 5 000 mAh. Des optimisations logicielles et une meilleure efficacité énergétique de la puce permettront peut-être d'améliorer tout de même l'autonomie. La recharge filaire reste bloquée à 25 W pour le Galaxy S26 et 45 W pour le Galaxy S26+, mais monte à 60 W pour le Galaxy S26 Ultra.

Les écrans des trois modèles reposent sur la technologie Dynamic AMOLED 2X, sont protégés par un verre Corning Gorilla Armor 2 et prennent en charge une fréquence de rafraîchissement dynamique jusqu'à 120 Hz. La diagonale de l'affichage du Galaxy S26 mesure 6,3 pouces pour une définition de 2 340 x 1 080 pixels, celle du Galaxy S26+ mesure 6,7 pouces pour 3 120 x 1 440 pixels, et celle du Galaxy S26 Ultra mesure 6,9 ​​pouces pour 3 120 x 1 440 pixels également.

Pour le poids et les dimensions, nous avons :

Galaxy S26 : 149,6 x 71,7 x 7,2 mm et 167 g

Galaxy S26+ : 158,4 x 75,8 x 7,3 mm et 190 g

Galaxy S26 Ultra : 163,6 x 78,1 x 7,9 mm et 214 g

Quatre coloris sont connus pour les trois appareils : blanc, bleu, noir et violet.

Peu de nouveautés hardware en photo

Samsung n'apporte que de légers changements au matériel photo de ses smartphones. Les Galaxy S26 et S26+ partagent les mêmes capteurs :

Grand angle 50 MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.56″, 1.0 μm, PDAF Dual Pixel, OIS

Ultra grand angle 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120°, 1/2.55″, 1.4 μm, stabilisation vidéo Super Steady

Téléobjectif 10 MP, f/2.4, 67 mm, 1/3.94″, 1.0 μm, PDAF, OIS, zoom optique 3x

Le Galaxy S26 Ultra est un peu plus gâté. Il bénéficie d'une ouverture plus grande sur son capteur grand-angle et son téléobjectif périscopique :

Grand angle 200 MP, f/1.4, 24 mm, 1/1.3″, 0,6 µm, PDAF multidirectionnel, OIS

Ultra grand angle 50 MP, f/1.9, 120°, 1/2.5″, 0,7 µm, PDAF Dual Pixel, vidéo Super Steady

Téléobjectif périscopique 50 MP, f/2.8, 111 mm, 1/2.52″, 0,7 µm, PDAF, OIS, zoom optique 5x

Téléobjectif 10 MP, 1/3.94″, PDAF, OIS, zoom optique 3x

Les trois mobiles sont équipés de la même caméra frontale : 12 MP, f/2.2, 26 mm, 1/3,2″, 1,12 μm, PDAF double pixel, HDR, 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips.

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont compatibles Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et eSIM. Ils seront livrés sous One UI 8.5, la dernière version de la surcouche de Samsung, basée sur Android 16. Ils seront présentés le 25 février 2026, pour une commercialisation début mars. Les prix sont en hausse sur la plupart des configurations :