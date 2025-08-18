YouTube Premium : tirez le maximum de votre abonnement avec cette astuce toute simple

Si YouTube Premium est l'option parfaite pour ceux qui aiment enchaîner les vidéos sans publicités, cet abonnement présente un problème de taille : il reste lié à votre compte Google. On vous explique en quoi c'est gênant et comment trouver la parade.

Si vous êtes un adepte des vidéos sur YouTube, vous avez peut-être décidé de sortir le portefeuille pour souscrire à un abonnement YouTube Premium. Il faut dire que la plateforme vidéo a intensifié ses efforts pour inciter les utilisateurs à basculer sur son offre payante. YouTube a par exemple testé un système pour empêcher le téléchargement, via l'implémentation d'une protection DRM.

Le service lutte également depuis des années pour se débarrasser de son ennemi numéro 1, à savoir les bloqueurs de publicités. Dernièrement, YouTube a essayé une nouvelle méthode qui consiste à injecter des pubs côté serveur. De cette manière, certains bloqueurs ont plus de difficultés à les détecter et les supprimer.

Quoiqu'il en soit, YouTube Premium est une valeur sûre pour celles et ceux qui souhaitent enchaîner des vidéos sans une avalanche de publicités. En outre, la formule offre d'autres avantages, comme la possibilité de regarder ses vidéos hors connexion, de les lire en arrière-plan ou de jouir d'une meilleure qualité d'image et sonore. Toutefois, YouTube Premium présente un problème de taille : l'abonnement est lié à votre compte Google.

Le gros souci avec YouTube Premium

En quoi est-ce un problème, me demandez-vous ? On vous explique. Puisque votre abonnement YouTube Premium est directement lié à votre compte Google, les algorithmes de la plateforme vont exploiter toutes vos activités récentes pour vous proposer de nouvelles recommandations.

Et si cela a du bon par moment, cela peut vite devenir ennuyant. Prenons quelques exemples. Avant de partir en vacances à l'étranger, vous regardez plusieurs vidéos sur votre destination pour connaître les endroits où aller, les restaurants où réserver, etc. De retour chez vous, vos recommandations seront bardées de vidéos similaires… Autre exemple, vous vous apprêtez à changer d'ordinateur, alors vous visionnez des vidéos sur les meilleures configurations à bas prix. Et après avoir fait votre achat, votre fil YouTube affiche encore des vidéos sur le sujet… Vous l'aurez compris, le problème est que la plateforme continuera à proposer du contenu sur des thèmes qui ne vous intéresse plus.

La navigation privée, une fausse bonne solution

Il existe néanmoins une solution pour regarder des vidéos sans détraquer son algorithme YouTube : passer en mode Navigation privée. Pour les néophytes, ce mode permet tout simplement de naviguer sur YouTube comme si vous n'étiez pas connecté à votre compte. De fait, votre activité n'influe pas sur votre expérience. Vous pouvez donc visionner ce que vous voulez, sans que votre algorithme ne soit modifié en conséquence.

Toutefois, les abonnés YouTube Premium vont rapidement tourner le dos au mode Navigation privée pour une raison simple. Leur statut d'abonné ne fonctionne pas dans ce mode. Résultat, les publicités vont faire leur grand retour. Plutôt rageant lorsqu'on paie 12,99 € par mois.

Cette astuce toute simple règle le problème

Mais alors, comment faire pour préserver son algorithme tout en bénéficiant des fonctionnalités de YouTube Premium ? Il existe une astuce toute simple, mais assez méconnue.

Comme vous le savez peut-être, chaque compte YouTube permet de créer gratuitement une chaîne. C'est d'ailleurs une condition sine qua num si vous comptez mettre en ligne des vidéos, publier des commentaires ou créer des playlists personnalisées.

Or, ce que peu de gens savent, c'est que Google n'applique quasiment aucune limitation sur le nombre de chaînes créées (jusqu'à 100 par utilisateur). On peut donc en ouvrir plusieurs sous la même adresse Google. Pour ce faire, il suffit de suivre la procédure suivante :

connectez-vous à YouTube sur un ordinateur ou sur mobile

Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite, puis accédez aux paramètres via l'icône d'engrenage

en haut à droite, puis accédez aux paramètres via Cliquez maintenant sur Créer une chaîne

Choisissez une photo de profil, un nom, un identifiant et le tour est joué

Pas besoin de mots de passe ou d'adresse mail distinctes, tout est lié à votre compte Google. Là où cela devient intéressant, c'est qu'il faut voir chaque chaîne supplémentaire comme une page blanche.

Plusieurs chaînes, plusieurs algorithmes, un seul compte

En effet, votre algorithme repart de zéro sur chaque chaîne. De fait, libre à vous de le façonner comme bon vous semble. Par exemple, si vous êtes intéressé par la cuisine mais que vous préférez ne pas vous retrouver avec des vidéos de recettes sur votre chaîne principale, réservez une chaîne secondaire pour cette thématique.

Historique de visionnage, de recherche, abonnements, paramètres, recommandations et profils musicaux séparés : une nouvelle chaîne s'apparente en vérité comme tout un nouveau compte YouTube !

Vous l'aurez compris, l'idée est donc d'avoir une chaîne différente pour chacun de vos centres d'intérêts. De cette manière, vous avez l'assurance de créer des environnements YouTube ultra-spécialisés sur des thématiques précises.

Cerise sur le gâteau, votre abonnement YouTube Premium est valable sur l'ensemble de vos chaînes ! On peut ainsi profiter de toutes les fonctionnalités exclusives (pas de pubs, lecture en arrière-plan, téléchargement, lecture continue pratique, files d'attente sur mobile, etc.) sur toutes ses chaînes secondaires. Bien plus intéressant donc que le mode Navigation privée, qui s'apparente plutôt à un abonnement gratuit bardé de pubs.