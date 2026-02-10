Pixel 9 Pro : le smartphone premium de Google est à -40%, mais ça ne va pas durer !

Le Pixel 9 Pro est l’un des smartphones les plus intelligents du marché. Et pour cause, il a été conçu par Google qui cartonne avec la puissance de son intelligence artificielle Gemini. En ce moment sur Amazon, vous pouvez trouver ce modèle avec une énorme baisse de prix de 40%. C’est le moment de se faire plaisir !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un smartphone haut de gamme mais vous ne voulez pas vous ruiner ? Le Pixel 9 Pro est fait pour vous. C’est l’un des modèles haut de gamme qui offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché quand il est en promotion. Et c’est actuellement le cas sur Amazon avec un prix qui chute de 40%.

En effet, le prix de lancement du Pixel 9 Pro était de 1099 euros. Mais vous pouvez le trouver en ce moment pour seulement 658,89 euros sur Amazon dans sa version Vert Sauge. Cela représente une baisse de prix de presque 450 euros ! En plus, le smartphone est vendu et livré par Amazon et non par un obscur vendeur tiers.

Grosse chute de prix pour le Pixel 9 Pro de Google

Une nouvelle fois, Google propose avec le Pixel 9 Pro un design sobre mais distinctif qui plaira au plus grand nombre. Tant et si bien qu’Apple s’est largement inspiré de son bloc photo logé dans une barre horizontale aux extrémités arrondies pour son iPhone Air.

En ce qui concerne l’écran, on trouve une dalle OLED de 6,34 pouces avec une définition de 1280 x 2856 pixels et une fréquence de rafraîchissement qui monte jusqu'à 120 Hz pour un résultat net et fluide en toute circonstance.

Le Pixel 9 Pro tourne avec la puissante puce Tensor G4, gravée en 4 nm. Elle est associée à 16 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Ainsi, votre smartphone est armé pour faire fonctionner parfaitement toutes les dernières innovations en matière d’intelligence artificielle, que ce soit pour l’optimisation du rendu de vos photos ou pour toutes vos demandes auprès de Gemini.

Pour la partie photo et vidéo, on trouve le module principal Samsung Isocell GNK de 50 MP, l'ultra grand-angle de 48 MP ainsi qu’un téléobjectif de 48 MP. Enfin, la batterie de 4 700 mAh offre une autonomie de plus de 24 heures d'utilisation.