Google évoque FaceTime pour le Pixel 10a, mais ce n’est pas ce que vous croyez

Le Pixel 10a arrive bientôt et fait déjà parler de lui. Sa fiche produit évoque une compatibilité avec FaceTime, ce qui intrigue de nombreux utilisateurs. En réalité, cette mention cache une fonctionnalité bien moins ambitieuse qu’elle n’en a l’air.

Pixel 10a
Crédit : Evan Blass

Google a officialisé le Pixel 10a il y a quelques jours à peine, dans une vidéo sobre publiée sur sa chaîne YouTube. Le smartphone se dévoile sous tous les angles, confirmant les fuites diffusées la veille. À première vue, peu de changements sont à signaler par rapport au Pixel 9a. L’extérieur se veut plus épuré grâce à un module photo affleurant, et Google met en avant une capacité de stockage plus généreuse. Le reste des caractéristiques techniques reste inconnu pour l’instant. Le lancement est prévu pour le 18 février 2026.

Mais un détail de la fiche produit officielle a attiré l’attention, la mention de FaceTime dans une section destinée aux utilisateurs venant d’iPhone. Google indique que l’on peut “continuer à échanger avec vos proches comme avant, même avec des appels vidéo FaceTime®”. Cette formulation a suffi à semer le doute sur une possible compatibilité native avec le service d’Apple. Certains se sont même demandé si l’application allait enfin arriver sur Android.

Le Google Pixel 10a ne prend pas vraiment en charge FaceTime

En réalité, le Pixel 10a n’intègre aucune nouveauté à ce sujet. La mention de FaceTime fait simplement allusion à une fonction existante depuis iOS 15. Apple permet déjà aux appareils non Apple de rejoindre un appel vidéo via un lien envoyé par un iPhone. Cette option passe par le navigateur, sans installation d’application. Ce n’est donc ni une exclusivité, ni une intégration spécifique à ce nouveau modèle.

Tous les smartphones Android récents peuvent déjà rejoindre un appel FaceTime via un lien. Ce n’est donc pas une nouveauté technique propre au Pixel 10a. La fiche produit semble plutôt jouer sur une formulation ambiguë, destinée à rassurer les utilisateurs qui envisagent de quitter l’écosystème Apple.

La firme met d’ailleurs en avant d’autres arguments dans cette même section, comme la facilité de transfert des données entre les appareils ou la messagerie simplifiée avec les iPhone grâce au RCS. Il s’agit avant tout d’une stratégie marketing pour séduire les anciens utilisateurs d’iPhone. La mention de FaceTime ne doit donc pas être interprétée comme une vraie avancée logicielle ou un rapprochement entre Google et Apple.


