Vos selfies sur Android seront bientôt beaucoup plus nets, les constructeurs préparent un capteur monstre

Il se murmure en coulisse que certains constructeurs de smartphones Android prépareraient l’arrivée d’un capteur selfie 100 MP sur leurs futurs modèles. Il s’agirait d’un gigantesque bond par rapport à la norme des flagships actuels, qui se contentent généralement d’un capteur 50 MP.

Vous êtes un pro du selfie, mais avez dû apprendre à vous tordre le bras pour vous prendre en photo avec le capteur principal pour une meilleure qualité ? Cette époque pourrait bien arriver à son terme. On ne parle pas (encore) d’un monde où les capteurs selfies de nos smartphones seront aussi performants que leurs homologues face arrière, mais on s’en rapproche fortement. C’est en tout cas ce que suggère le leaker Digital Chat Station sur le réseau social chinois Weibo.

Ce dernier affirme en effet que deux constructeurs non nommés travaillent actuellement sur des capteurs selfie 100 MP pour leurs prochains smartphones respectifs. Non nommés, mais il s’agit probablement de Huawei et d’Oppo, généralement à la pointe de la technologie en matière de capteurs photo, dont la concurrence s’inspire après coup. Néanmoins, on ne sait pas encore quels futurs modèles en bénéficieront.

Deux constructeurs travaillent sur un capteur selfie de 100 MP

On peut toutefois procéder par élimination, puisque Digital Chat Station avance également que ce capteur serait accompagné d’un capteur principal et d’un capteur telephoto de 200 MP. Sans surprise, nous parlons donc ici de smartphones premium, qui s’annoncent d’ores et déjà comme des monstres de la photo. À titre de comparaison, les meilleurs capteurs selfies actuels sont plutôt de 50 MP, d’où la différence notable de qualité avec les images capturées avec les capteurs arrière.

Du moins, en partie. Car si ce fameux capteur selfie 100 MP marquera une énorme amélioration par rapport aux standards actuels, il ne faut pas oublier que nous parlons d’un capteur significativement plus petit que ses homologues à l’arrière. Autrement, celui-ci sera bien meilleur, mais toujours moins qu’un capteur principal de 100 MP. À réserver aux pros du selfie donc, qui ne veulent plus se prendre devant un miroir.


