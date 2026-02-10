Aluminium OS : la fusion de ChromeOS et Android se dévoile un peu plus à travers Gemini

Alors que le travail sur Aluminium OS continue, le système fusionnant ChromeOS et Android nous montre comment l'IA Gemini y sera utilisée. Cela confirme au passage sa place centrale.

Ce n'est plus un secret. Après des années à développer en parallèle Android et ChromeOS, pensé pour les ordinateurs, Google va fusionner les deux pour donner naissance à Aluminium OS. Il y a aura toujours des Chromebooks, mais les existants devront faire la transition vers le nouveau système d'exploitation.

En attendant, les informations sur ce dernier se distillent au compte-gouttes. Les équipes d'Android Authority sont parvenues à en savoir un peu plus en décortiquant la dernière version bêta de l'application Google.

Sans surprise, l'intelligence artificielle Gemini prendra une place importante dans Aluminium OS. L'IA disposera d'ailleurs d'un bouton dédié dans la barre d'état en haut à droite de l'écran. Aux côtés de l'heure et du niveau de batterie, entre autres. Des lignes de code permettent de préciser ce à quoi va servir l'assistant de Google. Là aussi, cela confirme ce que l'on supposait déjà.

L'IA Gemini sera centrale dans l'expérience Aluminium OS

Un message explicatif vous encouragera ainsi à “demander à Gemini de vous aider pour la rédaction, la planification, le brainstorming et plus encore“. On apprend également qu'il sera possible de lancer l'IA “en sélectionnant l'icône Gemini en haut à droite de [l']écran” ou en appuyant sur la touche affichant “l'icone Google Key” puis sur Espace. La touche en question est déjà présente sur de nombreux Chromebooks.

Côté esthétique, l'icone de Gemini bénéficiera d'une animation de “respiration” dans la barre d'état, ainsi que d'une animation spéciale lors de la première configuration de l'IA sous Aluminium OS. Rappelons que d'autres spécificités du système sont déjà connus.

Par exemple un d'ancrage des fenêtres à l'écran très similaire à celui de Windows 11. Ou encore la possibilité d'accéder aux extensions du navigateur Chrome depuis un bouton dédié, comme sur PC. Sauf retard ou imprévu, nous devrions pouvoir mettre la main sur Aluminium OS à la fin de l'année 2026.

Source : Android Authority