« Ce n’est pas pour ça que je paie » : la colère monte face à l’invasion des contenus IA sur YouTube Music

Si sur certaines plateformes les contenus générés par IA rencontrent un succès colossal, sur d’autres applications ils sont loin de faire l’unanimité. De nombreux utilisateurs ayant souscrit à l’abonnement payant de YouTube Music expriment leur mécontentement : selon eux, leurs recommandations sont de plus en plus submergées par la « bouillie IA ».

YouTube Music s’attire de nouveau les foudres de ses abonnés ayant souscrit à un abonnement Music Premium. Et cette fois-ci, ce n’est pas parce que l’application refuse de jouer les morceaux téléchargés à cause d’un terrible bug. Non, ici, la responsable de la colère des abonnés est l’IA.

L’omniprésence des contenus générés par IA sur le web est aujourd’hui un fait : il devient presque impossible d’y échapper. Ne serait-ce que sur YouTube : un Shorts sur cinq a entièrement été créé grâce à cette technologie – et ces vidéos génèrent des milliards de vues. Mais le pendant musical de la plateforme, YouTube Music, n’est pas épargné non plus, au grand dam de ses abonnés.

Les morceaux générés par IA envahissent YouTube Music et provoquent la colère des abonnés

De nombreuses plaintes fleurissent sur Reddit à ce sujet. Par exemple, un abonné YouTube Music Premium connu sous le pseudonyme vlastawa dénonce la « bouillie IA » (ou AI slop) qui envahit toujours davantage ses recommandations et affirme « ce n’est pas ce pour quoi je paie ». Comme le soulignent nos confrères d'Android Authority, ces morceaux génériques, produits massivement par des « artistes » inconnus, saturent l’application et remettent en cause son essence même : des recommandations personnalisées.

Selon les témoignages partagés sur Reddit, , la situation est d’autant plus agaçante que les outils de modération, tels que les boutons « Pas intéressé » et « Pouce vers le bas » s’avèrent inefficaces : au mieux, ils permettent de supprimer un morceau en particulier, mais l’algorithme semble faire la sourde oreille et d’autres titres également générés par IA viennent rapidement prendre le relais. Pire, certains utilisateurs signalent que les mêmes « artistes » artificiels réapparaissent dans leurs différents mixes et lors des sessions de lecture automatique.

Surtout, ce problème pourrait ne pas exister. Plusieurs internautes saluent la meilleure transparence d’autres services de streaming musical quant aux contenus générés par IA – notamment Apple Music jugé plus efficace ou Deezer.

Étant donné que les outils de modération sont inefficaces et que l’application ne propose pour le moment aucune solution pour exclure les morceaux générés par IA, seules quelques alternatives s’offrent aux utilisateurs pour reprendre le contrôle. La première : une gestion rigoureuse de ses propres playlists. La deuxième : l’écoute hors ligne – si l’application ne refuse pas de les jouer. La dernière – et la plus radicale – : changer de service de streaming musical.