YouTube Music refuse de jouer les morceaux que vous avez téléchargés, ça vaut le coup de payer de l’abonnement Premium

Depuis plusieurs jours, de nombreux utilisateurs sont victimes d'un bug très embêtant sur YouTube Music. L'application refuse de jouer les morceaux téléchargés, alors qu'elle ne pose aucun problème pour ceux en streaming. Un comble, quand sait qu'il faut payer un abonnement Premium pour pouvoir télécharger de la musique sur son appareil…

Pour beaucoup, c'est déjà une étape de se résigner à payer pour un service de streaming. La moindre des choses serait alors que celui-ci fonctionne correctement. Or, comme l'ont découvert des utilisateurs de YouTube Music à leurs dépens, cela n'est pas toujours le cas. Beaucoup d'entre eux se sont rués sur Reddit et autres forums d'entraide au cours du week-end après l'apparition d'un bug bien agaçant. Depuis peu, impossible de lire les morceaux que l'on a téléchargés sur son appareil.

C'est une bien mauvaise nouvelle, puisque le téléchargement des morceaux est le plus souvent utile pour écouter ces derniers lorsque l'on n'a pas accès à une connexion stable. Or, dans ce cas précis, pas d'Internet signifie pas de musique. Plusieurs utilisateurs ont en effet confirmé que le streaming, de son côté, fonctionne correctement. Mais ce dernier ne peut pas vraiment être considéré comme une solution viable, le temps que le bug soit corrigé par Google.

YouTube Music victime d'un terrible bug, aucune solution pour le moment

Le plus gros problème, finalement, est que l'on ne sait pas encore ce qui a provoqué ce bug. Sur Reddit, on spécule que le coupable pourrait être le Recap 2025 de YouTube Music, les deux événements étant arrivés sensiblement au même moment. Pour d'autres, le souci viendrait d'Android, les utilisateurs sur iOS n'étant visiblement pas impacté. Cette dernière hypothèse est plausible dans la mesure où plusieurs appareils Android semblent affectés, des smartphones Pixel et Samsung aux montres connectées.

Malheureusement, il n'existe pour l'heure aucune solution véritable à ce problème. Certains utilisateurs ont noté qu'en installant une version antiérieure de YouTube Music à l'aide d'un APK disponible en ligne, le bug disparaissait — ce qui laisse entendre qu'il s'agit bien d'une récente mise à jour qui a déclenché ce dernier. YouTube a confirmé avoir pris connaissance du bug et travailler à sa correction.

