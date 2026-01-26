YouTube Music : reprenez enfin votre écoute sans interruption entre votre PC et votre smartphone

Ouvrir son application de streaming musical préférée, préparer soigneusement sa file d’attente et se rendre compte que l’on doit filer : cela peut être frustrant lorsqu’il n’existe pas de synchronisation entre ses différents appareils. Mais il semblerait que YouTube Music s’apprête à corriger cette restriction.

Imaginez : vous êtes en train d’effectuer une tâche rébarbative sur votre PC. Pour vous accompagner dans celle-ci, vous vous êtes préparé tout un programme : votre file d’attente musicale est opérationnelle, vous aussi. Toutefois, tous ces efforts vont être balayés par un oubli : vous devez absolument fermer votre ordinateur et courir à ce rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer.

Malheureusement, votre application ne permet pas de reprendre votre écoute depuis votre smartphone sans interruption. Enfin, c’était le cas jusqu’à maintenant sur YouTube Music. Il semble toutefois que Google souhaite améliorer la fluidité du passage d’un appareil à l’autre jusque dans son service de streaming musical – après avoir piqué ces 3 fonctionnalités magiques à Apple.

Votre file d’attente YouTube Music se synchronise automatiquement entre vos différents appareils

Les listes de lecture de YouTube Music sur Android et iOS demeuraient, jusque-là, cloisonnées sur chaque appareil – même si la version web pouvait permettre de récupérer la file d’attente depuis le mobile. Selon nos confrères de 9to5Google, ce temps est désormais révolu : la file d’attente se synchronise désormais entre tous les appareils connectés – et l’application privilégierait la dernière session d’écoute, quel que soit l’appareil, sur les autres files existantes.

Concrètement, il suffirait d’ouvrir la version mobile de YouTube Music et là s’afficherait dans le mini-lecteur le dernier morceau en cours d’écoute – tous appareils confondus. La mention « Depuis votre navigateur » ou « Depuis votre iPhone » se substituerait ainsi au nom de l’artiste, le temps que vous lanciez la lecture du titre.

Si vous avez des habitudes d’écoute qui varient selon l’appareil, cette nouveauté devrait vous laisser de marbre – et on espère qu’un réglage pour désactiver la synchronisation inter-appareils sera proposé. Autrement, il n’y a pas à dire : si vous jonglez avec votre smartphone, votre ordinateur ou encore avec votre tablette, cette synchronisation bien pratique de la file d’attente représente une amélioration de l’expérience utilisateur bienvenue.