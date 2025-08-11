Ce nouvel outil IA de YouTube va vous éviter de chercher des vidéos pendant des heures

L’IA continue de transformer nos outils numériques. YouTube enrichit désormais la manière dont ses utilisateurs accèdent aux résultats. Cette nouvelle fonction arrive à davantage d’abonnés Premium, mais elle n’est pas encore disponible partout.

L’intelligence artificielle s’installe dans tous les services en ligne, changeant la façon dont nous explorons l’information. Les plateformes vidéo ne font pas exception et cherchent à proposer des outils plus précis et rapides. Certaines intègrent désormais des fonctionnalités capables d’analyser et de trier d’énormes volumes de contenu en quelques secondes, afin de présenter aux internautes des résultats mieux organisés. Google TV, par exemple, prévoit d’utiliser l’IA pour offrir des recommandations de films et séries encore plus ciblées, en adaptant automatiquement les contenus proposés aux préférences de chaque spectateur.

C’est dans ce contexte que Youtube introduit un nouvel outil de recherche reposant sur l’IA. Il vise à faciliter la découverte de contenus liés à des thématiques précises, qu’il s’agisse de préparer un voyage, de trouver des conseils pour un achat ou d’explorer des activités locales. Ce dispositif apparaît directement en haut des résultats et met en avant des vidéos pertinentes accompagnées de courtes descriptions générées automatiquement.

L’outil de recherche IA de YouTube se déploie auprès de plus d’abonnés Premium

YouTube étend l’accès à son carrousel expérimental de résultats de recherche assistés par IA à un plus grand nombre d’abonnés Premium. Selon la page « Nouvelles fonctionnalités » de YouTube Premium, il sera disponible sur Android et iOS jusqu’au 20 août. À l’issue de cette période de test, Google pourrait envisager un déploiement plus large.

Concrètement, le carrousel apparaît pour certains types de recherches, notamment dans les domaines du shopping, des voyages ou des activités locales. Par exemple, une recherche comme « circuits gastronomiques en Italie » pourra afficher une sélection de vidéos avec des résumés courts, permettant d’accéder rapidement aux contenus les plus pertinents.

Pour le moment, cette option fonctionne uniquement dans l’application mobile aux États-Unis, en anglais, et ne s’affiche pas pour toutes les recherches. Si le test obtient de bons résultats, il est probable qu’une version adaptée soit proposée à terme dans d’autres pays, dont la France, ce qui nous permettrait aussi de bénéficier du même type de recherche enrichie.