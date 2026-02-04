Annoncée comme une révolution, cette batterie solide se heurte à la réalité

Annoncée pour début 2024, la première moto électrique dotée d’une batterie solide promettait une révolution. Son autonomie doublée et sa recharge en cinq minutes ont suscité de grands espoirs. Mais l’homologation tarde, et les premières livraisons sont déjà repoussées.

Depuis plusieurs années, les batteries solides sont présentées comme une avancée majeure pour les véhicules électriques. Elles offriraient plus d’autonomie, une meilleure stabilité et une recharge ultra rapide. En janvier, une startup du nom de Donut Lab a affirmé avoir atteint cet objectif. Sa technologie serait capable de recharger un véhicule en cinq minutes, sans lithium ni métaux rares, et de fonctionner pendant un siècle. Cette innovation devait équiper une moto électrique de la marque Verge dès le premier trimestre 2024. Mais malgré la promesse, la production reste incertaine.

Le modèle concerné, la Verge TS Pro, a été dévoilé au CES comme le premier véhicule de série équipé d’une batterie solide. L’annonce a fait grand bruit, car il s’agirait d’une première mondiale dans le secteur. La startup Donut Lab affirme avoir mis au point une cellule d’une densité énergétique de 400 Wh/kg, capable de résister à 100 000 cycles de charge. Pourtant, alors que les premières livraisons étaient prévues d’ici fin mars, le calendrier officiel affiché sur le site de Verge a été discrètement repoussé à la fin de l’année. Et l’homologation n’est toujours pas finalisée.

La batterie solide censée révolutionner l’électrique se heurte à la réalité industrielle

Le constructeur Verge Motorcycles indique que la moto ne peut être livrée tant que les certifications de sécurité ne sont pas obtenues. Le processus est en cours, mais les autorités européennes et américaines doivent encore valider le véhicule. Selon le média finlandais Kauppalehti, les livraisons pourraient débuter au printemps, mais seulement dans certains pays comme la Finlande et l’Estonie. Pour d’autres marchés, il faudra attendre fin 2026, voire au-delà.

La start-up Donut Lab n’a pas encore fourni de démonstration publique de sa technologie. Elle promet des tests en laboratoire, mais les experts restent prudents. En Chine, certains fabricants de batteries ont même contesté la viabilité des performances annoncées. De plus, la production serait limitée à 350 motos cette année, ce qui ne permettrait pas de valider les promesses à grande échelle. Tant que les premiers modèles ne seront pas livrés, cette batterie solide restera davantage une promesse technologique qu’une réalité commerciale.