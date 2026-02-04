Annoncée comme une révolution, cette batterie solide se heurte à la réalité

Annoncée pour début 2024, la première moto électrique dotée d’une batterie solide promettait une révolution. Son autonomie doublée et sa recharge en cinq minutes ont suscité de grands espoirs. Mais l’homologation tarde, et les premières livraisons sont déjà repoussées.

verge ts pro
Verge TS Pro

Depuis plusieurs années, les batteries solides sont présentées comme une avancée majeure pour les véhicules électriques. Elles offriraient plus d’autonomie, une meilleure stabilité et une recharge ultra rapide. En janvier, une startup du nom de Donut Lab a affirmé avoir atteint cet objectif. Sa technologie serait capable de recharger un véhicule en cinq minutes, sans lithium ni métaux rares, et de fonctionner pendant un siècle. Cette innovation devait équiper une moto électrique de la marque Verge dès le premier trimestre 2024. Mais malgré la promesse, la production reste incertaine.

Le modèle concerné, la Verge TS Pro, a été dévoilé au CES comme le premier véhicule de série équipé d’une batterie solide. L’annonce a fait grand bruit, car il s’agirait d’une première mondiale dans le secteur. La startup Donut Lab affirme avoir mis au point une cellule d’une densité énergétique de 400 Wh/kg, capable de résister à 100 000 cycles de charge. Pourtant, alors que les premières livraisons étaient prévues d’ici fin mars, le calendrier officiel affiché sur le site de Verge a été discrètement repoussé à la fin de l’année. Et l’homologation n’est toujours pas finalisée.

La batterie solide censée révolutionner l’électrique se heurte à la réalité industrielle

Le constructeur Verge Motorcycles indique que la moto ne peut être livrée tant que les certifications de sécurité ne sont pas obtenues. Le processus est en cours, mais les autorités européennes et américaines doivent encore valider le véhicule. Selon le média finlandais Kauppalehti, les livraisons pourraient débuter au printemps, mais seulement dans certains pays comme la Finlande et l’Estonie. Pour d’autres marchés, il faudra attendre fin 2026, voire au-delà.

La start-up Donut Lab n’a pas encore fourni de démonstration publique de sa technologie. Elle promet des tests en laboratoire, mais les experts restent prudents. En Chine, certains fabricants de batteries ont même contesté la viabilité des performances annoncées. De plus, la production serait limitée à 350 motos cette année, ce qui ne permettrait pas de valider les promesses à grande échelle. Tant que les premiers modèles ne seront pas livrés, cette batterie solide restera davantage une promesse technologique qu’une réalité commerciale.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Windows 11 26H2 : Microsoft confirme discrètement la prochaine mise à jour majeure, voici les nouveautés attendues

C’est une tradition : tous les ans, à l’automne, Microsoft publie pour le grand public une mise à jour majeure de Windows 11, son système d’exploitation. La prochaine se nomme 26H2…

Vérification d’âge : l’Arcom menace de bloquer ces deux sites pour adultes

Deux sites pour adultes sont dans le viseur de l’Arcom pour ne pas avoir mis en place de système de vérification de l’âge. Ils risquent le blocage et le déréférencement….

Surprise ! Jupiter est plus petite que prévu : cette découverte cruciale défie notre vision des géantes gazeuses

Jupiter ne nous a pas encore livré tous ses secrets. La planète a récemment été remesurée grâce à la sonde Juno de la NASA, qui a révélé que la plus…

Ça fait quoi de laisser une Tesla Model 3 par -33 °C sans la préparer ?

Une Tesla Model 3 a été laissée toute une nuit dehors par -33 °C, sans aucune préparation préalable. Ce test en conditions extrêmes a mis en évidence les limites du…

Un blind test musical bientôt sur Spotify ? Le code de l’application révèle une nouvelle fonctionnalité de jeu

Spotify pourrait prochainement intégrer un jeu dans son application mobile. Un blind test est bien sûr attendu, mais des alternatives sont possibles.  Spotify est peu à peu devenue bien plus…

Proton VPN passe à l’offensive avec une offre abordable pour protéger votre confidentialité en ligne

Proton VPN propose jusqu’à 70% de réduction sur son abonnement. Cette offre à durée limitée est une opportunité pour protéger votre confidentialité et contourner les restrictions en ligne, à un…

Tesla déclenche une réforme du design automobile après plusieurs drames

Longtemps copiée, une idée venue de Tesla fait aujourd’hui polémique. Ce choix de design est désormais jugé trop risqué. Un pays a décidé de trancher. Depuis plus de dix ans,…

Google Gemini passera bientôt des commandes à votre place sur Android : en route pour l’ère de l’IA agentique

L’avenir de Gemini est agentique : Google l’a déjà laissé entrevoir à plusieurs reprises. Les fonctionnalités inhérentes à cette ambition se dévoilent progressivement dans le code de l’application. L’une d’elles…

La sortie de la nouvelle Xiaomi SU7 est imminente, voici les nouveautés

La Xiaomi SU7 restylée sera très bientôt disponible. Motorisation, habitacle, design, autonomie, de nombreuses nouveautés sont au programme. Deux ans après l’arrivée de la Xiaomi SU7 sur le marché, le…

Samsung tease l’arrivée de ses Galaxy S26 avec 3 vidéos et promet des fonctionnalités photo hors du commun

Ça y est, Samsung lance sa communication officielle autour de ses prochains flagships. Pour l’occasion, le constructeur coréen a publié trois vidéos, toutes annonçant des fonctionnalités bien précises. Mais surtout,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.