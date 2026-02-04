Vérification d’âge : l’Arcom menace de bloquer ces deux sites pour adultes

Deux sites pour adultes sont dans le viseur de l'Arcom pour ne pas avoir mis en place de système de vérification de l'âge. Ils risquent le blocage et le déréférencement.

porno
Crédits : 123rf

L'Arcom annonce la mise en demeure de deux sites pornographiques. L'Autorité explique “avoir constaté l’absence sur ces services de mesures de vérification d’âge, en violation de leurs obligations légales”. En effet, il est désormais obligatoire pour les sites X de mettre en place un système de vérification d'âge pour s'assurer que l'utilisateur est bien majeur. Bientôt, cette responsabilité va aussi concerner les réseaux sociaux, qui vont devenir inaccessibles aux moins de 15 ans.

Les deux contrevenants sont les domaines Xgroovy.com et Videosxgays.com. Ils disposent à présent de quinze jours pour se mettre en conformité, “sous peine de s’exposer, comme le prévoit la loi, à des mesures de blocage ou de déréférencement de leurs services”, prévient l'Arcom. Un troisième site, Perfectgirls.xxx, était aussi dans le viseur de l'Arcom depuis décembre, mais est depuis rentré dans le rang. Pour lui, l'institution va “engager des discussions […] pour s’assurer de l’efficacité des solutions mises en place par l’entreprise afin d’empêcher les mineurs d’accéder à ses contenus”.

Blocage et déréférencement sont sur la table

“S’agissant des 17 sites pornographiques désignés par l’arrêté ministériel du 26 février 2025, tous ont, depuis plusieurs mois, soit mis en place des solutions de vérification d’âge (de manière proactive ou à la suite d’une action de l’Arcom) soit – pour trois d’entre eux – volontairement rendu leurs services inaccessibles en France”, se félicite l'Arcom. Les trois sites en question appartiennent tous au même groupe, Aylo, et sont parmi les plus importants de l'industrie : Pornhub, YouPorn et Redtube. Ils dénoncent “l'absence de direction, l'absence de solution globale et, pour dire les choses simplement, le dysfonctionnement législatif” en France.

Mais pour l'Arcom, les effets positifs sont indéniables : “Sur l’ensemble des sites dont l’audience est mesurée par Médiamétrie, les premières données permettent d’observer une baisse significative de fréquentation des 12-17 ans : entre novembre 2024 et novembre 2025, ces derniers y ont passé 35 % de temps en moins”, fait savoir l'Autorité. Aylo estime quant à lui que le trafic est simplement redirigé vers des sites moins connus et plus dangereux.

La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Vous hésitez encore à installer une borne de recharge à domicile pour votre voiture électrique ? Cette offre pourrait vous aider à franchir le pas

Entre les raccordements parfois difficiles et des travaux qui n’en finissent pas, il n’est pas toujours facile de se décider à installer une borne de recharge pour voiture électrique à…

Windows 11 26H2 : Microsoft confirme discrètement la prochaine mise à jour majeure, voici les nouveautés attendues

C’est une tradition : tous les ans, à l’automne, Microsoft publie pour le grand public une mise à jour majeure de Windows 11, son système d’exploitation. La prochaine se nomme 26H2…

Annoncée comme une révolution, cette batterie solide se heurte à la réalité

Annoncée pour début 2024, la première moto électrique dotée d’une batterie solide promettait une révolution. Son autonomie doublée et sa recharge en cinq minutes ont suscité de grands espoirs. Mais…

Surprise ! Jupiter est plus petite que prévu : cette découverte cruciale défie notre vision des géantes gazeuses

Jupiter ne nous a pas encore livré tous ses secrets. La planète a récemment été remesurée grâce à la sonde Juno de la NASA, qui a révélé que la plus…

Ça fait quoi de laisser une Tesla Model 3 par -33 °C sans la préparer ?

Une Tesla Model 3 a été laissée toute une nuit dehors par -33 °C, sans aucune préparation préalable. Ce test en conditions extrêmes a mis en évidence les limites du…

Un blind test musical bientôt sur Spotify ? Le code de l’application révèle une nouvelle fonctionnalité de jeu

Spotify pourrait prochainement intégrer un jeu dans son application mobile. Un blind test est bien sûr attendu, mais des alternatives sont possibles.  Spotify est peu à peu devenue bien plus…

Proton VPN passe à l’offensive avec une offre abordable pour protéger votre confidentialité en ligne

Proton VPN propose jusqu’à 70% de réduction sur son abonnement. Cette offre à durée limitée est une opportunité pour protéger votre confidentialité et contourner les restrictions en ligne, à un…

Tesla déclenche une réforme du design automobile après plusieurs drames

Longtemps copiée, une idée venue de Tesla fait aujourd’hui polémique. Ce choix de design est désormais jugé trop risqué. Un pays a décidé de trancher. Depuis plus de dix ans,…

Google Gemini passera bientôt des commandes à votre place sur Android : en route pour l’ère de l’IA agentique

L’avenir de Gemini est agentique : Google l’a déjà laissé entrevoir à plusieurs reprises. Les fonctionnalités inhérentes à cette ambition se dévoilent progressivement dans le code de l’application. L’une d’elles…

La sortie de la nouvelle Xiaomi SU7 est imminente, voici les nouveautés

La Xiaomi SU7 restylée sera très bientôt disponible. Motorisation, habitacle, design, autonomie, de nombreuses nouveautés sont au programme. Deux ans après l’arrivée de la Xiaomi SU7 sur le marché, le…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.