Vérification d’âge : l’Arcom menace de bloquer ces deux sites pour adultes

Deux sites pour adultes sont dans le viseur de l'Arcom pour ne pas avoir mis en place de système de vérification de l'âge. Ils risquent le blocage et le déréférencement.

L'Arcom annonce la mise en demeure de deux sites pornographiques. L'Autorité explique “avoir constaté l’absence sur ces services de mesures de vérification d’âge, en violation de leurs obligations légales”. En effet, il est désormais obligatoire pour les sites X de mettre en place un système de vérification d'âge pour s'assurer que l'utilisateur est bien majeur. Bientôt, cette responsabilité va aussi concerner les réseaux sociaux, qui vont devenir inaccessibles aux moins de 15 ans.

Les deux contrevenants sont les domaines Xgroovy.com et Videosxgays.com. Ils disposent à présent de quinze jours pour se mettre en conformité, “sous peine de s’exposer, comme le prévoit la loi, à des mesures de blocage ou de déréférencement de leurs services”, prévient l'Arcom. Un troisième site, Perfectgirls.xxx, était aussi dans le viseur de l'Arcom depuis décembre, mais est depuis rentré dans le rang. Pour lui, l'institution va “engager des discussions […] pour s’assurer de l’efficacité des solutions mises en place par l’entreprise afin d’empêcher les mineurs d’accéder à ses contenus”.

Blocage et déréférencement sont sur la table

“S’agissant des 17 sites pornographiques désignés par l’arrêté ministériel du 26 février 2025, tous ont, depuis plusieurs mois, soit mis en place des solutions de vérification d’âge (de manière proactive ou à la suite d’une action de l’Arcom) soit – pour trois d’entre eux – volontairement rendu leurs services inaccessibles en France”, se félicite l'Arcom. Les trois sites en question appartiennent tous au même groupe, Aylo, et sont parmi les plus importants de l'industrie : Pornhub, YouPorn et Redtube. Ils dénoncent “l'absence de direction, l'absence de solution globale et, pour dire les choses simplement, le dysfonctionnement législatif” en France.

Mais pour l'Arcom, les effets positifs sont indéniables : “Sur l’ensemble des sites dont l’audience est mesurée par Médiamétrie, les premières données permettent d’observer une baisse significative de fréquentation des 12-17 ans : entre novembre 2024 et novembre 2025, ces derniers y ont passé 35 % de temps en moins”, fait savoir l'Autorité. Aylo estime quant à lui que le trafic est simplement redirigé vers des sites moins connus et plus dangereux.