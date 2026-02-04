Ça fait quoi de laisser une Tesla Model 3 par -33 °C sans la préparer ?

Une Tesla Model 3 a été laissée toute une nuit dehors par -33 °C, sans aucune préparation préalable. Ce test en conditions extrêmes a mis en évidence les limites du véhicule. Entre perte d’autonomie et recharge ralentie, l’expérience tourne à la galère hivernale.

tesla hiver test supercharger
Crédits : Tesla

Les voitures électriques continuent de gagner du terrain, pourtant, l’hiver reste un véritable défi pour celles-ci. Un test grandeur nature mené en Allemagne l’a confirmé récemment. Quatorze modèles familiaux y ont affronté des températures proches de 0 °C sur un trajet de 580 km. Leurs performances réelles ont chuté, avec une autonomie réduite et des recharges allongées. Mais ces conditions restaient relativement modérées. Une autre expérience tente de répondre à une question simple : que se passe-t-il quand on ne prépare rien sur son véhicule électrique face à un froid extrême ?

C’est précisément ce qu’a voulu tester un propriétaire canadien de Tesla Model 3. Sa berline de 2024 a passé dix heures dehors par -33 °C, sans être branchée ni préchauffée. L’objectif était d’observer le comportement du véhicule dans les pires conditions. Le matin, la charge était passée de 48 à 45 %. Le conducteur est monté à bord et a pris la route sans activer la préparation vers un Superchargeur situé à 34 km.

À -33 °C, la Tesla Model 3 perd en autonomie et recharge très lentement

Ce test en conditions réelles révèle rapidement les limites du véhicule. Au démarrage, la température de la batterie de sa Tesla Model 3 était de -20 °C. Un bruit inhabituel a été entendu dans l’habitacle, avant de disparaître une fois la voiture réchauffée. Le trajet jusqu’à la borne a consommé 13,7 kWh pour 34 km, ce qui représente une consommation doublée par rapport à la normale. Dans ces conditions, l’autonomie réelle tombe sous les 200 km.

La recharge a elle aussi posé problème. La batterie trop froide n’a pas pu accepter une puissance élevée. Les premières minutes ont uniquement servi à la réchauffer. Il a fallu plus de 15 minutes avant que la puissance dépasse les 50 kW, sans jamais atteindre 100 kW. L’estimation affichait un temps de 55 minutes pour passer de 25 à 75 % de charge. Le trajet retour, effectué avec la batterie et l’habitacle bien réchauffés, a montré une consommation divisée par deux. Cette expérience confirme qu’en hiver, le préchauffage est indispensable pour garantir une utilisation optimale, même avec une voiture électrique moderne.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Windows 11 26H2 : Microsoft confirme discrètement la prochaine mise à jour majeure, voici les nouveautés attendues

C’est une tradition : tous les ans, à l’automne, Microsoft publie pour le grand public une mise à jour majeure de Windows 11, son système d’exploitation. La prochaine se nomme 26H2…

Annoncée comme une révolution, cette batterie solide se heurte à la réalité

Annoncée pour début 2024, la première moto électrique dotée d’une batterie solide promettait une révolution. Son autonomie doublée et sa recharge en cinq minutes ont suscité de grands espoirs. Mais…

Vérification d’âge : l’Arcom menace de bloquer ces deux sites pour adultes

Deux sites pour adultes sont dans le viseur de l’Arcom pour ne pas avoir mis en place de système de vérification de l’âge. Ils risquent le blocage et le déréférencement….

Surprise ! Jupiter est plus petite que prévu : cette découverte cruciale défie notre vision des géantes gazeuses

Jupiter ne nous a pas encore livré tous ses secrets. La planète a récemment été remesurée grâce à la sonde Juno de la NASA, qui a révélé que la plus…

Un blind test musical bientôt sur Spotify ? Le code de l’application révèle une nouvelle fonctionnalité de jeu

Spotify pourrait prochainement intégrer un jeu dans son application mobile. Un blind test est bien sûr attendu, mais des alternatives sont possibles.  Spotify est peu à peu devenue bien plus…

Proton VPN passe à l’offensive avec une offre abordable pour protéger votre confidentialité en ligne

Proton VPN propose jusqu’à 70% de réduction sur son abonnement. Cette offre à durée limitée est une opportunité pour protéger votre confidentialité et contourner les restrictions en ligne, à un…

Tesla déclenche une réforme du design automobile après plusieurs drames

Longtemps copiée, une idée venue de Tesla fait aujourd’hui polémique. Ce choix de design est désormais jugé trop risqué. Un pays a décidé de trancher. Depuis plus de dix ans,…

Google Gemini passera bientôt des commandes à votre place sur Android : en route pour l’ère de l’IA agentique

L’avenir de Gemini est agentique : Google l’a déjà laissé entrevoir à plusieurs reprises. Les fonctionnalités inhérentes à cette ambition se dévoilent progressivement dans le code de l’application. L’une d’elles…

La sortie de la nouvelle Xiaomi SU7 est imminente, voici les nouveautés

La Xiaomi SU7 restylée sera très bientôt disponible. Motorisation, habitacle, design, autonomie, de nombreuses nouveautés sont au programme. Deux ans après l’arrivée de la Xiaomi SU7 sur le marché, le…

Samsung tease l’arrivée de ses Galaxy S26 avec 3 vidéos et promet des fonctionnalités photo hors du commun

Ça y est, Samsung lance sa communication officielle autour de ses prochains flagships. Pour l’occasion, le constructeur coréen a publié trois vidéos, toutes annonçant des fonctionnalités bien précises. Mais surtout,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.