Vous hésitez encore à installer une borne de recharge à domicile pour votre voiture électrique ? Cette offre pourrait vous aider à franchir le pas

Entre les raccordements parfois difficiles et des travaux qui n'en finissent pas, il n'est pas toujours facile de se décider à installer une borne de recharge pour voiture électrique à son domicile. L'équipementier Beev a donc mis au point une solution clé en main pour aider les entreprises à équiper leurs salariés.

On le sait, le principal frein à l'achat d'une voiture électrique est la logistique pour tout ce qui concerne la recharge. Bien que le réseau de station de recharge se développe à vue d'œil, beaucoup préfèrent avoir une solution à domicile pour économiser. Malheureusement, l'installation n'a rien d'un jeu d'enfant : il faut venir un expert, déterminer comment raccorder la borne, effectuer un devis, contacter plusieurs professionnels, bref, c'est un véritable casse-tête. Aussi bien pour les entreprises que les particuliers.

En effet, nombre de sociétés souhaiteraient passer à l'électrique pour leurs salariés effectuant régulièrement des déplacements, mais ces obstacles en dissuadent beaucoup de franchir le pas. Résultat, même s'il est plus simple désormais de prévoir ses trajets en fonction de ses besoins de recharge, cela reste bien moins pratique qu'une voiture thermique. Mais tout pourrait changer grâce à une nouvelle offre lancée par l'équipementier Beev.

Cette entreprise veut aider votre employeur à vous installer une borne de recharge à domicile

Cette offre de destiner uniquement, à l'heure actuelle, aux entreprises et visent précisément à simplifier et fluidifier le parcours pour l'installation d'une borne de recharge à domicile. Concrètement, Beev s'occupe de tout : vous n'avez qu'à faire votre choix de votre borne avec votre employeur, puis l'entreprise se charge du reste, jusqu'à l'installation de celle-ci. Il s'agit d'un gain de temps considérable pour tout le monde.

Pour l'employé, cette offre est la garantie de bénéficier rapidement d'un service de qualité, qui lui permettra de recharger sa voiture électrique directement chez soi, mettant fin à la planification fastidieuse de ses trajets. Pour l'entreprise, c'est l'assurance de profiter des meilleurs avantages, que ce soit en termes fiscaux ou même logistiques, afin de l'aider à enfin laisser de côté sa flotte de voitures thermiques.