YouTube ne vous propose que des vidéos sans intérêt ? Ces 4 réglages vont vous aider à manipuler l’algorithme

Au fil des clics accidentels ou des visionnages de short à la chaîne, vos recommandations YouTube peuvent rapidement ne plus avoir aucun rapport avec vos goûts. On vous explique comment manipuler l'algorithme de la plateforme pour avoir des vidéos qui vous intéressent vraiment.

Pour des millions de personnes à travers le monde, YouTube est devenue leur plateforme vidéo de prédilection. Que ce soit pour trouver un tutoriel, regarder des documentaires, prendre une tranche de rigolade ou découvrir le dernier jeu à la mode, YouTube est une source de contenus inépuisables. Forcément, c'est aussi le royaume des miniatures séduisantes et un brin , des appels incessants aux clics, des shorts à l'infini et des recommandations personnalisées.

En parlant des recommandations, vous avez peut-être constaté qu'elles n'avaient plus vraiment aucun sens depuis quelques temps ? Que les vidéos proposées n'ont rien à voir avec vos centres d'intérêts, vos goûts ou encore les Youtubeurs que vous suivez habituellement ? Dans cet article, on va justement vous expliquer comment manipuler l'algorithme YouTube pour retrouver des recommandations pertinentes.

Comment retrouver des recommandations pertinentes sur YouTube

1. Mettre en pause son historique de visionnage

Comme vous le savez peut-être, vos recommandations YouTube se basent sur toutes les vidéos que vous avez pu regarder… Que ce soit volontairement ou accidentellement. Notez que cela prend en compte les vidéos classiques, mais aussi les contenus courts, les fameux Shorts.

Si vous recherchez par exemple des vidéos sur un thème précis, mais qui n'est pas forcément en lien avec vos centres d'intérêts, voici une première option pour préserver votre algorithme : la suspension de l'historique de visionnage. En effet, lorsque vous suspendez votre historique de visionnage, les fonctionnalités YouTube qui se basent dessus pour personnaliser votre expérience sont désactivées. Voici comment faire :

Depuis l'application mobile

Ouvrez l'appli YouTube et appuyez sur votre icône de profil “Vous” en bas à droite

en bas à droite Dans la partie Historique, pressez le bouton Tout afficher

Appuyez ensuite sur les trois petits points en haut à droite > Suspendre l'historique

Depuis un navigateur

Rendez-vous sur YouTube via votre navigateur

Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône Vous située dans la barre latérale gauche

située dans la barre latérale gauche Dans la partie Historique, cliquez maintenant sur Tout afficher

Cliquez enfin sur Suspendre l'historique tout à droite de l'écran

2. Effacer tout votre historique

Après des années de clics aléatoires et de vidéos centrées sur des dizaines de thématiques différentes, mettre sur pause votre historique ne suffira pas. Dans ce cas, il existe une solution plus radicale : effacer totalement votre historique des vidéos regardées. En optant pour cette méthode, votre historique sera supprimé sur tout vos appareils, tandis que vos recommandations personnalisées seront réinitialisées. Notez toutefois qu'elles resteront influencées par vos interactions avec d'autres produits Google. Voici comment faire :

Depuis l'application mobile

Ouvrez l'appli YouTube et appuyez sur votre icône de profil “Vous” en bas à droite

en bas à droite Dans la partie Historique, pressez le bouton Tout afficher

Appuyez ensuite sur les trois petits points en haut à droite > Effacer l'historique des vidéos regardées

Depuis un navigateur

Rendez-vous sur YouTube via votre navigateur

Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône Vous située dans la barre latérale gauche

située dans la barre latérale gauche Dans la partie Historique, cliquez maintenant sur Tout afficher

Cliquez enfin sur Effacer tout l'historique des vidéos regardées

3. Désactiver la lecture automatique

YouTube a une autre fonctionnalité dans sa besace qui peut malheureusement détraquer votre algorithme, à savoir la lecture automatique. Lorsqu'elle est activée, la plateforme lancera automatiquement une vidéo similaire à la fin d'une vidéo en cours. Mais il suffit de l'avoir expérimenté quelques temps pour constater que les vidéos lancées automatiquement n'ont souvent pas grand chose à voir avec nos goûts personnels. Voici comment s'en débarrasser.

Depuis l'appli mobile

Deux options s'offrent à vous :

Depuis la page de lecture d'une vidéo, appuyez simplement sur le bouton dédié à la lecture automatique pour la désactiver

Ou bien appuyez sur votre photo de profil en bas à gauche, puis sur les Paramètres > Lecture > Lecture automatique de la vidéo suivante

Faites basculer le bouton sur Off pour désactiver la fonctionnalité

Depuis un navigateur

Depuis la page de lecture d'une vidéo, appuyez simplement sur le bouton dédié à la lecture automatique pour la désactiver (il est situé juste à côté de celui dédié aux sous-titres)

4. Créer vos propres comptes YouTube spécialisés

Concluons avec une dernière méthode un brin plus complexe, mais diablement efficace. Comme vous le savez peut-être, chaque propriétaire d'un compte YouTube a la possibilité de créer une ou plusieurs chaînes secondaires (jusqu'à 100 par utilisateur). Ce que l'on sait moins, c'est que chaque chaîne secondaire a son propre algorithme. Par conséquent, on peut voir chaque chaîne créée comme une page blanche.

Avec cette méthode, il est donc possible de se façonner des environnements YouTube spécialisés sur des thèmes bien précis. Vous pouvez par exemple créer une chaîne centrée sur la cuisine, une autre sur les sports automobiles ou sur les jeux vidéo. Cerise sur le gâteau, si vous êtes abonné à YouTube Premium, tous vos avantages sont disponibles sur l'ensemble de vos chaînes. Pour ce faire, il suffit de suivre la procédure suivante :