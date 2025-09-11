Fini les sous-titres : YouTube double automatiquement les vidéos dans votre langue

YouTube continue d’enrichir l’expérience utilisateur grâce à de nouvelles fonctionnalités. Bientôt, vous en oublierez les sous-titres : la plateforme va déployer sa fonctionnalité de doublage multilingue automatique des vidéos. Vous pourrez donc directement les visionner dans votre langue maternelle.

YouTube propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs, afin de modifier leur expérience sur la plateforme. Parmi ces nouveautés, un certain nombre s’appuie sur l’intelligence artificielle, comme ce nouvel outil de recherche IA, visant à faciliter la découverte de contenus liés à des thématiques précises.

Avec cette avalanche d’options proposées par YouTube, s’il y a des réussites, il y a aussi des ratés. Les créateurs se sont par exemple récemment indignés face à une expérimentation de la plateforme reposant sur l’IA : YouTube modifiait leurs vidéos sans les prévenir, au point qu’ils ne les reconnaissaient parfois plus. Mais le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité devrait les ravir : le doublage audio multilingue automatique.

YouTube lance officiellement son doublage multilingue automatique des vidéos

YouTube a annoncé qu’il déployait officiellement son outil de doublage audio multilingue pour les créateurs, après deux ans de phase pilote. Fini les sous-titres : cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de regarder les vidéos de la plateforme directement doublées dans leur langue maternelle. Elle repose sur l’IA de Google, Gemini, qui permet de reproduire le ton de la voix et les émotions, à l’image de Voice Translate du Pixel 10.

Le doublage audio multilingue avait été lancé en 2023, mais était réservé à un petit nombre de créateurs, comme MrBeast, Mark Rober ou le chef Jamie Oliver – ce dernier aurait d’ailleurs triplé ses vues en ajoutant des « pistes audio multilingues » à ses vidéos. Selon nos confrères d’Android Authority, cette phase d’expérimentation a révélé que 25 % du temps de visionnage des vidéos des créateurs bêta-testeurs provenait de vues issues d’une autre langue que la langue principale de la vidéo.

Ainsi, grâce à cette fonction, les créateurs devraient pouvoir élargir plus facilement leur audience. Surtout, ce nouvel outil offrira aux spectateurs un choix plus important de contenus à consommer, en leur permettant d’écouter l’audio traduit à la place de lire les sous-titres. Son déploiement se fera à grande échelle au cours des prochaines semaines.