YouTube teste l’amélioration automatique des vidéos, les créateurs s’indignent. Voici pourquoi

YouTube se retrouve dans la tourmente. La plateforme teste actuellement une technique d’amélioration des vidéos basée sur le machine learning – donc de l’IA. Les créateurs, qui ne reconnaissent plus leurs vidéos, s’indignent.

Alors que YouTube tente d’améliorer l’expérience utilisateur en développant un outil de recherche IA ou en faisant des cadeaux à ses utilisateurs gratuits, la plateforme se retrouve cette fois au cœur d’une polémique. En effet, de nombreux utilisateurs ont remarqué depuis quelques mois que les vidéos qu’ils regardaient sur YouTube avaient un aspect étrange, comme si elles avaient été générées par IA.

D’après nos confrères d’Android Authority, certains internautes évoquent des changements qui rappellent les filtres beauté des smartphones, d’autres un effet « baveux » faisant penser à un effet type « peinture à l’huile ». Suite à ces plaintes, Google a confirmé que YouTube teste la mise à l’échelle forcée de certaines vidéos – des Shorts –, et tente également de les améliorer (réduction du bruit et du flou, amélioration de la clarté) pendant leur traitement. Or cette expérimentation n’est pas au goût des créateurs.

YouTube modifie des vidéos sans prévenir, les créateurs s’indignent

Plusieurs YouTubeurs concernés font connaître leur mécontentement sur Reddit. Par exemple, TheMrBravoShow regrette que ce traitement de ses vidéos dénature totalement l’identité de sa chaîne : la nostalgie. En effet, il tourne volontairement ses vidéos avec un caméscope des années 1980 et ce test annihile cet effort.

Pour toute explication, le support YouTube a répondu qu’il s’agissait d’« une expérimentation visant à améliorer la qualité vidéo grâce au machine learning traditionnel ». Et René Ritchie, créateur et représentant officiel de YouTube, a tenu à préciser sur X (ex-Twitter) qu’il ne s’agissait pas d’IA générative, mais de techniques d’optimisation des photos et des vidéos proches de ce qui se fait déjà sur les smartphones.

La réponse de YouTube ne semble pas satisfaire les créateurs, à raison. Si l’entreprise se défend d’utiliser de l’IA, elle reconnaît recourir à du « machine learning traditionnel » : il s’agit là d’une question de communication. En effet, le machine learning est une sous-catégorie de l’IA où la machine « apprend » à partir de données plutôt que d’un prompt explicite. Via ce vocabulaire, la plateforme préfère insister sur le fait qu’il ne s’agit pas d’IA générative d’images ou de vidéo, telles que MidJourney ou Sora par exemple. Cette communication est particulièrement surprenante – pour ne pas dire hypocrite – de la part de YouTube qui envisage une restriction de la monétisation des chaînes ayant recours à l’IA.

Mais ce qui provoque l’indignation des créateurs, c’est surtout le fait que YouTube n’a pas jugé utile de les prévenir, et encore moins de leur demander leur autorisation. Surtout, la modification est automatique et il n’existe aucun moyen de la désactiver. Espérons que la plateforme écoutera ces critiques et offrira à ses utilisateurs le choix d’activer ou non ce traitement de leur vidéo.