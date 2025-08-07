Cette nouvelle fonction de YouTube sur Android vous agace ? Voici une bonne nouvelle pour vous

L'application YouTube sur Android a récemment introduit une fonctionnalité que beaucoup d'utilisateurs trouvent pénible. Le problème est qu'elle n'est pas négociable. Google va heureusement faire ce qu'il faut.

C'est bien de faire évoluer une application. Obligatoire même. Modifier son interface pour la rendre plus moderne, améliorer son fonctionnement, corriger les bugs, ajouter de nouvelles fonctionnalités… Rien de plus normal. La plupart du temps, les utilisateurs sont au mieux contents de constater les changements, au pire indifférents. Parfois, ils grognent, et souvent à raison. Cela arrive quand une nouveauté leur est imposée alors qu'elle n'apporte rien de bénéfique par exemple.

Exactement comme celle qui est apparue il y a quelques semaines dans l'appli YouTube sur Android, l'Auto Zoom. À ne pas confondre avec l'option Zoomer pour remplir l'écran disponible dans les paramètres de lecture. Le principe de l'Auto Zoom est le suivant : quand vous passez en mode paysage lors du visionnage d'une vidéo, l'appli zoome dans celle-ci jusqu'à ce qu'elle occupe tout l'écran, quitte à couper les bords. Un comportement que l'on ne peut pas empêcher, ou presque.

Google va prendre la bonne décision concernant cette nouveauté de YouTube sur Android

Il n'est pas possible de désactiver l'Auto Zoom dans les paramètres de l'application. Au mieux, vous pouvez appuyer sur la mention Auto Zoom qui s'affiche au moment de son lancement pour l'arrêter. De plus, il ne semble pas y avoir de logique dans l’activation de la fonctionnalité. La levée de boucliers ne s'est pas fait attendre, les utilisateurs écrivant sur le Web que ça les agaçait au plus haut point.

Pour une fois, Google a entendu ces griefs. Les équipes d'Android Authority ont en effet repéré une bonne nouvelle dans la version bêta 20.32.32 de YouTube sur Android : l'arrivée d'un bouton pour désactiver l'Auto Zoom. On se demande pourquoi il n'a pas été implémenté en même temps, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. En espérant que cela ne soit pas trop tard justement, aucune date de déploiement n'étant annoncée. Une constante dans ce genre de cas.