YouTube : cette fonctionnalité secrète va transformer votre façon de regarder des vidéos sur mobile

YouTube propose une avalanche de fonctionnalités. Si certaines sont connues de tous, d'autres sont bien plus confidentielles. Celle-là fait partie de la seconde catégorie. Et autant le dire tout de suite, vous allez l'adopter immédiatement tant elle peut changer votre manière de regarder des vidéos sur mobile.

Quand on compte pas moins de 2,5 milliards d'utilisateurs à travers le monde, on pourrait avoir tendance à se reposer sur ses lauriers. Toutefois, ce n'est pas le cas de Google avec YouTube. Depuis plusieurs années, le géant américain a fait en sorte de modifier régulièrement l'expérience offerte aux utilisateurs sur sa plateforme vidéo. Certaines ont été plutôt bien accueillies, comme le nouveau mini-lecteur sur Android ou encore la possibilité de visionner les Shorts en mode Paysage.

Dernièrement, le service a également gâté les aficionados de YouTube Music avec une multitude de fonctionnalités inédites, comme un espace dédié aux commentaires sous les albums et les playlists ou encore des badges à collectionner pour son profil. Bien entendu, Google n'a pas toujours transformé l'essai. Certains remaniements n'ont pas du tout été appréciés. On pense par exemple aux changements récents apportés sur l'interface de la version Desk de YouTube, globalement détestés par tout le monde. En revanche, on parie que cette fonctionnalité méconnue emportera l'adhésion de tous les utilisateurs sur mobile.

Ce problème de la version mobile YouTube

Comme vous le savez probablement, YouTube offre la possibilité aux utilisateurs de débuter le visionnage d'une vidéo où ils le veulent via la barre de progression (la fameuse barre rouge). En outre, si vous quittez une vidéo en cours de route, cet outil s'affiche également sur la miniature. Ce qui permet de reprendre la lecture là où vous vous étiez arrêté. Si cette fonctionnalité est extrêmement pratique, il faut savoir que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.

Sur la version Desk de YouTube par exemple, il suffit de déplacer le curseur vers la gauche ou la droite sur la barre de progression pour avancer/reculer dans la vidéo. En parallèle, un petit aperçu de l'image apparaît juste au-dessus.

Ce qui permet donc aux utilisateurs de se repérer plus facilement, mais aussi d'identifier les passages les plus visionnés. En outre, l'aperçu affiche également les différents chapitres d'un contenu… S'il y en a évidemment.

Sur la version Android et iOS, c'est à peu de chose près identique. Pour avancer/reculer, il suffit de faire glisser le point rouge. Toutefois, il y a une différence de taille au niveau de l'aperçu. En effet, sur mobile l'aperçu de l'image apparaît directement dans le lecteur vidéo. Or, il faut bien reconnaître que ce n'est pas vraiment pratique pour retrouver un moment précis. Vous avez forcément vécu ça. On fait glisser le curseur pour revoir un passage spécifique, mais les scènes s'affichent tellement vite sur l'aperçu qu'on a bien du mal à se repérer… On peut même totalement passer à côté sans s'en rendre compte. Personnellement, c'est du vécu… surtout quand je cherche une astuce particulière dans un tuto pour un jeu qui dure 1h30.

Cette fonctionnalité méconnue est la solution

Or, il faut savoir qu'il existe une méthode alternative pour se repérer dans une vidéo YouTube sur mobile. Et autant dire qu'elle est nettement plus précise ! Peu de gens le savent, mais il suffit de faire glisser la barre de progression vers le haut pour afficher toutes les images de la vidéo en format vignette. De cette manière, les utilisateurs n'ont qu'à faire défiler vers la gauche ou la droite pour prévisualiser les différentes parties de la vidéo.

Une fois qu'on a trouvé la bonne image, une petite pression sur le bouton Lecture et hop, on reprends à l'endroit désiré. Fini donc de déplacer le point rouge à l'aveuglette en espérant tomber sur le bon moment. Les vignettes vous permettent de retrouver en un coup d'oeil la partie que vous souhaitez revoir. Mine de rien, cette méthode rend le visionnage sur mobile bien plus agréable.

En outre, elle se révèle bien plus pratique pour partager des moments précis. Il suffit de localiser la bonne image, de noter le Time Code (par exemple, 2 minutes 30) et de l'ajouter à l'URL au format (?t=2min30s) pour transférer à vos amis seulement la partie souhaitée d'une vidéo. Autant dire qu'une fois que vous aurez goûté à cette façon de faire, vous n'allez plus probablement plus jamais jouer avec le point rouge pour retrouver la partie spécifique d'une vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires !