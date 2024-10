Regardez cette voiture volante négocier des virages serrés au dessus du sol, sa maniabilité impressionne

Piloter une voiture volante est possible dès aujourd'hui. Le constructeur Jetson dévoile son modèle ONE en vidéo et il est très prometteur. Les premiers modèles seront en circulation bientôt.



Si on vous demande d'imaginer à quoi ressemblera le futur au quotidien, il y a de très fortes chances que vous parliez à un moment ou un autre de voitures volantes. Il suffit de lancer un film ou une série de science-fiction pour constater que le trafic routier se fait quasi exclusivement dans les airs. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre l'an 2146 pour ça. Les véhicules personnels capables de s'envoler sont une réalité bien plus proche de nous qu'on ne le pense.

En fait, des voitures volantes ont déjà été présentées cette année. Malgré leur état de prototype, elles sont prometteuses. Un modèle en particulier tire son épingle du jeu puisqu'une démonstration en situation réelle a eu lieu tout récemment : celle du Jetson ONE. Dévoilée en 2022, cette espèce de drone géant à 4 hélices est visiblement fonctionnel. Capable d'accueillir une seule personne de 95 kg au plus lourd, il peut atteindre 102 km/h en vitesse de pointe.

La voiture volante Jetson ONE est prête à décoller, la preuve en vidéo

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir le eVTOL (véhicule aérien électrique à décollage et atterrissage verticaux) prendre des virages serrés sans aucune difficulté. Une agilité rendue possible par son poids de seulement 115 kg. L'autonomie de l'engin est de 20 minutes maximum, sachant qu'il peut monter à presque 460 mètres d'altitude. Les futurs pilotes n'ont même pas besoin d'obtenir une licence quelconque, du moins aux États-Unis.

Le Jetson ONE est actuellement en production. Vous pouvez le commander pour la bagatelle de 128 000 dollars, soit environ 117 300 euros. Victime de son succès, tous les modèles fabriqués cette année plus ceux prévus l'an prochain sont déjà vendus. Cela veut dire que les personnes souhaitant s'en procurer un maintenant devront attendre 2026 avant de mettre la main dessus. Sinon vous pouvez commencer à économiser pour le combiné monospace qui intègre une voiture volante.