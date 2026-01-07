Le volant rétractable arrive dans les voitures à conduite autonome, à quoi ça sert ?

Autoliv annonce l'arrivée des premiers volants rétractables pour véhicules capables de conduite autonome. Une question se pose naturellement : quelle est l'utilité de ce système ?

Dans les films de science-fiction, on imagine souvent les voitures du futur bardées d'écrans et sans volant. Pas besoin puisqu'elles se conduisent toutes seules. Aujourd'hui, on s'approche de cette vision. Si la conduite autonome a plutôt tendance à inquiéter les conducteurs, c'est une technologie sur laquelle il va falloir compter. Et comme dans les films, certains fabricants de véhicules envisagent de supprimer le volant devenu inutile. L'entreprise Autoliv a opté pour un compromis.

À l'occasion du CES de Las Vegas, la firme présente le premier volant rétractable prêt pour une production en série. C'est lui qui sert d'illustration principale à cet article. Notez qu'il ne disparaît pas complètement comme le montraient d'anciens concepts. Ici, il se déploie à sa position habituelle ou bien se replie pour épouser l'inclinaison du tableau de bord. Au-delà de l'effet futuriste, à quoi sert un système de ce genre ?

Autoliv présente son futur volant rétractable

La réponse est qu'en l'état, ça ne sert à rien. Du moins rien d'autre que de laisser plus de place au niveau du siège conducteur. Il faut surtout y voir une étape vers un véhicule autonome où les sièges avant peuvent pivoter pour faire face à l'arrière, comme les “carrés” dans les trains. En attendant, Autoliv va proposer son volant rétractable sur la Tensor Robocar. Un taxi autonome à usage privé attendu en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient.

Lire aussi – Le Tesla Cybercab n’a pas de volant, mais vous pouvez utiliser une manette Xbox pour le conduire

Côté sécurité, l'airbag présent dans le volant se couple à un autre dans le tableau de bord. Ce dernier se gonflera si le volant est rétracté au moment du choc. Reste la question du temps nécessaire au déploiement du volant lorsque l'on souhaite reprendre la main. En cas d'urgence, perdre quelques secondes peut faire toute la différence. Espérons qu'il ne faille pas attendre aussi longtemps que sur la vidéo de démonstration ci-dessus. Autoliv n'a pas encore donné de date pour l'arrivée de son produit.