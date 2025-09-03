Tesla a-t-il laissé échapper un Cybertruck façon monospace dans cette vidéo ?

Une vidéo officielle de Tesla a laissé échapper les images d’un étrange SUV inspiré du Cybertruck. Ce véhicule, massif et anguleux, n’a encore jamais été présenté publiquement.

Depuis la publication de son “Master Plan Part 4”, Tesla semble avoir redéfini ses priorités. Le document met en avant l’intelligence artificielle, les services numériques et la robotique, reléguant les voitures à un rôle secondaire. L’accent est mis sur des concepts futuristes comme le robot Optimus et les services autonomes, tandis que les annonces concrètes sur de nouveaux véhicules se font rares. Pourtant, le cœur de l’activité de l’entreprise reste la vente de voitures, et certains indices montrent que la marque prépare de nouveaux modèles, même si elle n’en parle pas ouvertement.

Dans la vidéo diffusée en accompagnement du plan, un véhicule non identifié a attiré l’attention des observateurs. Il s’agit d’un grand SUV aux formes anguleuses, très proche du design du Cybertruck. Ce prototype n’a fait l’objet d’aucune communication officielle, mais il est bien visible dans le studio de design de Tesla, filmé de manière furtive parmi d’autres maquettes. Sa structure laisse penser qu’il pourrait s’agir d’un SUV à trois rangées, basé sur la plateforme du pick-up.

Tesla recycle le Cybertruck pour créer un SUV à trois rangées de sièges

La silhouette de ce SUV reprend les lignes du Cybertruck, avec une carrosserie en acier inoxydable et une cabine agrandie. À la place de la benne arrière, on distingue un habitacle prolongé, qui pourrait accueillir une troisième rangée de sièges.

Cette configuration répondrait à une demande de longue date des fans de Tesla pour un vrai SUV familial 100 % électrique. Le Cybertruck, long de 5,68 mètres, offre déjà un gabarit proche de celui des grands SUV américains, ce qui rend cette évolution parfaitement envisageable.

Dans la même séquence, on aperçoit d’autres prototypes en cours de développement, dont une maquette du Cybercab. Le designer en chef de Tesla a confirmé récemment que plusieurs projets sont en préparation dans les studios de la marque. Il a même parlé de modèles “très excitants” qui seront présentés “bientôt”, sans donner plus de détails. Ce SUV mystérieux pourrait donc faire partie d’une nouvelle gamme, conçue pour élargir la famille des véhicules Cyber au-delà du pick-up initial. Pour l’instant, aucune date, ni fiche technique n’a été dévoilée.