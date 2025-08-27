La première voiture volante 100 % électrique est lancée, il va falloir lever les yeux au ciel

Alef Aeronautics a obtenu les autorisations nécessaires pour utiliser sa voiture volante sur terre et dans les airs. Elle devient ainsi le premier véhicule intégralement électrique de ce genre en circulation.

Vous avez remarqué le point commun entre quasiment tous les films de science-fiction se déroulant au moins en partie dans une ville ? Facile : n'importe qui possède une voiture volante. Si ça vous fait envie, réjouissez-vous : la réalité est en train de rattraper la fiction. Les prototypes de véhicules individuels capables de se déplacer dans les airs sont de plus en plus nombreux. Certains ressemblent plus à des drones à taille humaine comme le Jetson ONE. Mais d'autres ont vraiment l'allure d'une voiture futuriste, roues incluses.

C'est le cas des modèles fabriqués par Alef Aeronautics. Au début de l'année 2025, la start-up a présenté son Model Zero Ultralight, que vous pouvez voir sur la photo qui sert d'illustration à cet article. Entièrement électrique, l'engin se déplace aussi bien en roulant qu'en volant après un décollage à la verticale. Un concept qui va faire partie du quotidien de plusieurs personnes puisqu'Alef a reçu l'autorisation de le faire circuler.

Cette voiture volante 100 % électrique a désormais le droit de rouler et s'envoler

La firme précise qu'elle “va démarrer ses opérations avec le Model Zero Ultralight, avec des opérations futures s'étendant à d'autres modèles Model Zero et au modèle commercial A. Les opérations prévues comprennent la conduite, le décollage vertical, le vol vers l'avant et l'atterrissage vertical, ainsi que les manœuvres aériennes et terrestres“. Pour cela, la voiture “utilisera des fonctionnalités de sécurité supplémentaires et innovantes, telles que la reconnaissance d'obstacles par l'IA, pour l'intégration dans le trafic aérien et terrestre“.

Pour le moment, l'autorisation concerne les vols depuis et à destination de deux aéroports : Half Moon Bay et Hollister, situés dans la Silicon Valley en Californie. Si cette restriction ne vous rebute pas, vous pouvez pré-commander la voiture volante d'Alef dès maintenant. Prévoyez un acompte de 150 $ pour être mis en file d'attente, ou 1500 $ pour une place prioritaire. À ce ticket d'entrée s'ajoute le prix du véhicule, 300 000 $.