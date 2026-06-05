Xiaomi va intégrer un grand écran secondaire au dos de ce nouveau smartphone

Le Xiaomi 18 Pro pourrait intégrer un grand écran d'une taille de 4 pouces à l'arrière. Cet affichage secondaire serait encore plus ambitieux que sur le Xiaomi 17 Pro.

Xiaomi 17 Pro
Crédit : Xiaomi

L'année dernière, Xiaomi avait surpris son monde en lançant sur le marché les 17 Pro et 17 Pro Max, des smartphones munis d'un écran secondaire au dos. Cet affichage peut servir d'aperçu photo pour prendre des selfies de meilleure facture avec l'appareil photo principal plutôt qu'avec la caméra frontale. On peut aussi choisir des cadrans personnalisables, des fonds d'écran IA et des animaux virtuels pour l'égayer, ainsi qu'y afficher des notifications d'informations dynamiques et des pense-bêtes.

La marque devrait récidiver sur cette génération avec ses Xiaomi 18 Pro. Et d'après le leaker Smart Pikachu, des améliorations sont prévues pour rendre l'expérience octroyée par ce second écran encore plus intéressante. Déjà, la surface d'affichage devrait augmenter. On passerait d'une diagonale de 2,7 pouces pour le Xiaomi 17 Pro et de 2,9 pouces pour le modèle Max à 4 pouces pour le Xiaomi 18 Pro. Le constructeur devrait aussi booster la luminosité, ainsi que la définition, pour ne pas perdre en densité de pixels avec l'agrandissement de l'écran.

Xiaomi 18 Pro : une sortie en France ?

La source évoque une fonctionnalité de protection de la vie privée, sans en dire plus. Il pourrait faire référence à une option permettant d'occulter le contenu affiché à l'écran pour les personnes qui ne sont pas en face du mobile, comme pour le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra. On ne sait pas si cet ajout serait purement logiciel ou aussi matériel, à la manière de Samsung, ni s'il concerne l'écran principal ou l'écran à l'arrière du mobile.

Le Xiaomi 18 Pro Max serait équipé d'un écran de 6,85 pouces avec technologie LIPO, pour un design d'écran plat, mais avec des bordures presque inexistantes. On évoque aussi deux capteurs photo de 200 MP pour les deux appareils, ainsi qu'une capacité de batterie de 7 000 mAh sur le Xiaomi 18 Pro le plus compact.

Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max devraient être annoncés en septembre prochain. Reste à savoir s'ils seront disponibles en Europe, privée des Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max, le constructeur préférant se concentrer sur les Xiaomi 17 et 17 Ultra chez nous. La série Xiaomi 18 arrivera sans doute en février prochain dans nos contrées.


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