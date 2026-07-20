Tapo P110 : -41% sur cette excellente prise connectée pendant les Soldes sur Amazon

Les Soldes d’été se terminent dans quelques jours. Alors ne passez pas à côté des dernières offres exceptionnelles. Sur Amazon, vous pouvez par exemple trouver une prise connectée de qualité pour moins de 10 €. Une très belle offre à saisir sans tarder.

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Les produits qui permettent de transformer son domicile en maison connectée sont souvent coûteux. Alors la bonne solution pour limiter les frais est de s’équiper pendant les Soldes. Sur Amazon, vous pouvez trouver une prise connectée 41% moins chère que d’habitude. C’est l’occasion d’en installer dans toute la maison !

Cette prise connectée est la TP-Link Tapo P110. Elle est habituellement en vente pour 16,90 euros. Mais pendant les Soldes sur Amazon, vous pouvez l’avoir pour nettement moins cher. En effet, son prix est actuellement à seulement 9,99 euros, soit une baisse de prix conséquente ! Si vous voulez acheter plusieurs prises, cela représente une économie substantielle.

La prise connectée Tapo P110 va transformer votre maison

La TP-Link Tapo P110 est une prise connectée très simple d’utilisation. Elle fonctionne seule sans avoir besoin d’un hub. Il vous suffit de la brancher à une prise secteur puis de configurer la connexion WiFi en seulement 20 secondes. Vous pourrez ensuite la contrôler depuis votre smartphone ou bien à la voix grâce aux assistants vocaux compatibles : Alexa et Google Home.

Cette prise connectée vous permet aussi de mettre en place des programmations pour que vos appareils se mettent en marche au moment précis où vous en avez besoin. C’est un moyen efficace de limiter sa consommation d’énergie en éteignant automatiquement les prises quand vous êtes au travail ou bien quand vous vous couchez. D’ailleurs, cette prise vous permet aussi de suivre en temps réel la consommation électrique de tous vos appareils. Vous pourrez ainsi adapter vos usages pour faire des économies.

La TP-Link Tapo P110 dispose aussi d’un astucieux mode Absence qui permet de simuler la présence de quelqu’un dans la maison pendant vos vacances pour dissuader les cambrioleurs.