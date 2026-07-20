Tapo TC71 : la caméra de surveillance 2K est en soldes à moins de 20 €, vite !

Les vacances d’été, c’est super. Mais c’est aussi la période la plus risquée pour les cambriolages. Alors pour partir avec l’esprit tranquille, nous avons trouvé pour vous une super caméra de surveillance intérieur à prix mini. À ce prix là, vous pourrez même vous faire plaisir et en installer dans plusieurs pièces.

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Quand vous partez de chez vous plusieurs semaines, le risque de se faire cambrioler est beaucoup plus grand. Il suffit de passer plusieurs fois devant chez vous pour vérifier que la voie est libre. Pour répondre à cette problématique, il existe des systèmes de vidéosurveillance. Mais seul problème, ils sont coûteux et longs à installer et il nécessite un abonnement mensuel.

Heureusement, il existe aujourd’hui une solution intermédiaire qui va vous permettre de vérifier qu’il ne se passe rien chez vous sans pour autant vous ruiner : les caméras de surveillance WiFi. Ces petites caméras modernes ne coûtent que quelques dizaines d’euros et elles s’installent en quelques minutes seulement. Une fois installées, elles vous permettent de pouvoir jeter un œil chez vous directement depuis votre smartphone. Et si jamais un mouvement suspect est détecté, vous êtes immédiatement averti avec une notification.

Pendant les Soldes d’été, vous pouvez vous offrir une ou plusieurs caméra à prix cassé. C’est le cas de la TP-LINK Tapo TC71 2K. Normalement en vente pour 29,99 euros, elle voit son prix chuter à seulement 19,90 euros chez Boulanger. À ce prix, vous pouvez en acheter plusieurs pour équiper plusieurs pièces.

Pourquoi choisir la caméra de surveillance TP-LINK Tapo TC71 2K ?

TP-Link est une marque de référence en informatique. Elle est principalement connue pour ses différents modèles de routeurs et de modems. La caméra de surveillance Tapo TC71 2K est très simple d’installation et d’utilisation. Vous pouvez la poser sur un meuble ou bien la fixer sur un mur. Il vous suffit ensuite de la brancher, de télécharger l’app dédiée et de configurer le réseau WiFi. Et c’est fini !

Vous pourrez alors la contrôler à distance puisqu’elle peut pivoter à 360° à l’horizontal et à 114° à la verticale. De cette manière, vous pouvez vérifier chaque angle de votre pièce. C’est très pratique notamment si vous voulez surveiller un chat ou un chien laissé à la maison. En plus, elle dispose d’une image 2K (2304 × 1296 pixels) qui permet d’avoir un aperçu net et précis. Élément important, la caméra fonctionne aussi la nuit puisqu’elle a une vision nocturne jusqu’à 9 mètres.

La caméra dispose en plus d’un micro et d’un haut-parleur pour pouvoir discuter avec quelqu’un resté chez vous. Et si vous avez un bébé, vous pouvez même utiliser la Tapo TC71 2K en tant que babyphone vidéo puisqu’elle est capable de détecter les cris de bébé.

Malgré son prix mini, ce modèle propose une multitude de fonctionnalités très pratiques comme la détection automatique des mouvements et des personnes avec suivi automatique motorisé. Et en cas d’alerte, elle est capable d’envoyer une notification ainsi que de déclencher une alarme sonore et lumineuse pour faire fuir l’intrus. Cerise sur le gâteau, cette caméra de surveillance fonctionne sans abonnement. Vos vidéos sont stockées dans l’appareil grâce à son lecteur de carte microSD. Vous pouvez y installer une carte avec une capacité jusqu'à 256 Go pour stocker jusqu’à 21 jours d'enregistrements vidéo en continu.