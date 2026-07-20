Cette héritière de la Smart fortwo passe les tests avant son arrivée au Mondial de Paris

La Smart fortwo aura bientôt une remplaçante 100 % électrique. Baptisée #2, cette citadine roule déjà camouflée sur les routes du monde entier. Elle se prépare pour une révélation très attendue au Mondial de l'Auto de Paris.

Le marché des petites voitures électriques abordables s'anime rapidement en Europe. Les constructeurs cherchent des modèles compacts, faciles à garer et économes en énergie. Smart s'était fait connaître il y a des années avec sa minuscule fortwo thermique. La firme appartient depuis 2019 à une coentreprise entre Mercedes-Benz et le groupe chinois Geely. Nous avions déjà pris le volant du Smart #5, le SUV électrique le plus puissant de la gamme, lors de notre essai.

La marque prépare désormais le retour de sa citadine emblématique avec la Smart #2. Ce petit modèle reprend le design de la fortwo, pensé pour offrir un maximum de place à bord dans un format réduit. Les roues sont placées aux quatre coins de la carrosserie pour dégager l'habitacle. Le véhicule vise un positionnement abordable, à l'image de la Twingo électrique repérée sous les 16 000 euros. Le constructeur veut séduire les conducteurs urbains en quête d'une voiture compacte.

La Smart #2 afficherait près de 300 km d'autonomie avec une batterie de 35,7 kWh

Selon le communiqué officiel de Smart, la Smart #2 est entrée dans sa phase de validation physique à travers le monde. Les prototypes de pré-série roulent camouflés sur des circuits d'essai, dans des souffleries et sur route ouverte. Le programme comprend des évitements d'urgence, des passages sur sol mouillé et des tests de résistance aux nids-de-poule. La citadine repose sur une nouvelle architecture baptisée ECA, avec deux places et des roues arrière motrices. Des essais hivernaux avaient déjà eu lieu plus tôt dans le nord-est de la Chine.

Sur sa version concept, la Smart #2 annonçait une batterie de 35,7 kWh et une autonomie visée d'environ 300 km. La recharge de 10 à 80 % prendrait près de 20 minutes, pour un rayon de braquage réduit à 6,95 mètres. Ces données concernent toutefois le prototype et n'ont pas été confirmées pour le modèle de série. La citadine définitive sera présentée au Mondial de l'Auto de Paris en octobre 2026. La production suivra dans la foulée, aux côtés de la berline #6 déjà prévue cette année.