Gboard : Google prépare enfin une option pour vous débarrasser du plus gros défaut de la correction automatique

Ces derniers temps, Google s’affaire à améliorer son clavier virtuel : Gboard. Si la firme teste enfin une option pour la saisie vocale réclamée depuis des années, elle prépare également une fonction pour corriger l’un des plus gros défauts de la correction automatique. Et étant donné son état d’avancement, c’est une nouveauté que l’on pourrait bientôt voir débarquer.

Il existe des tas de claviers virtuels sur Android, mais le plus populaire est sans doute Gboard. Bien que sa mise à jour vers le design basé sur Material 3 Expressive pourrait vous faire perdre certaines de vos habitudes, le clavier virtuel de Google est surtout régulièrement amélioré : disponibilité des outils d’écriture IA (Writing Tools) étendue, test de la saisie vocale via les périphériques audio connectés en Bluetooth…

Et si Gboard est bien plus qu’un alphabet réagencé, il n’est pas, pour autant, dénué de défauts. La firme en a conscience, c’est pourquoi elle s’attaque actuellement à l’un de ceux particulièrement agaçants : les espaces indésirables qui s’insèrent d’emblée après avoir appuyé sur une suggestion de la correction automatique.

Gboard peut enfin vous débarrasser des espaces automatiques indésirables

Imaginez : vous êtes en train de rédiger un message. La correction automatique vous suggère un mot pertinent. Vous décidez alors d’appuyer dessus pour l’intégrer à votre texte. Inéluctablement, cette suggestion s’accompagne d’un espace. Ça, c’est le fonctionnement actuel de Gboard.

Sauf qu’il gagnerait à être optimisé, car dans le cas où vous souhaiteriez conclure votre message avec une suggestion, l’espace automatique devient indésirable puisqu’il vous faut le supprimer. Pour régler ce problème, Google prépare une option de désactivation de l’espacement automatique après les suggestions.

Ce sont nos confrères d’Android Authority qui l’ont repérée en fouillant dans l’application et ils sont parvenus à l’activer : d’après leurs tests, elle fonctionne correctement. Baptisée « Auto-space after suggestions » (que l’on peut traduire par « Espace automatique après les suggestions »), elle se trouve dans la section Corrections et suggestions de Gboard.

Lire aussi – Gboard va grandement faciliter la vie des utilisateurs français grâce à cette option toute bête, il fallait y penser !

Si vous laissez l’option activée, Gboard continuera d’insérer automatiquement un espace après avoir appuyé sur un mot suggéré ; si vous la désactivez, vous serez débarrassé de ces espaces parfois indésirables. Pour l’heure, il ne s’agit que d’un test : la fonction n’est pas disponible et nous ignorons quand elle le sera – si tant est qu’elle le soit un jour. En revanche, il s’agit de l’un de ces ajustements subtils qui peuvent sensiblement améliorer l’expérience des utilisateurs. Et Google en est friand. Surtout, avec son état d’avancement, il n’y aurait rien d’étonnant à ce que l’entreprise finisse par la déployer bientôt.

Et ce n’est pas la seule nouveauté sur laquelle Google planche actuellement pour Gboard. Selon nos confrères, le géant de Mountain View travaillerait également sur une fonction d’accessibilité qui pourrait s’avérer significative pour ceux qui utilisent la langue des signes : elle leur offrirait la possibilité de traduire en texte écrit les signes détectés par la caméra de leur smartphone.