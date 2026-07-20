YouTube : le mode picture-in-picture est cassé, Google cherche une solution

Google a confirmé sur ses forums d'entraide qu'un bug frappe la version iOS de YouTube — bien que quelques utilisateurs Android soient également impactés. Ce dernier empêche l'activation du mode picture-in-pictur lorsque l'application est fermée. La firme travaille actuellement sur un patch correctif.

De plus en plus d'utilisateurs se laissent tenter par l'offre Premium de YouTube, et c'est bien normal. En plus de bloquer automatiquement toutes les publicités présentes sur l'application, qui en devient presque inutilisable sans cette option, YouTube Premium offre également plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Parmi elles, on trouve le picture-in-picture, c'est-à-dire la possibilité de continuer à suivre sa vidéo dans une petite fenêtre flottante lorsque l'on quitte l'application.

Aussitôt testé, aussitôt adopté, et il devient très difficile de s'en passer. Voilà pourquoi il n'a fallu attendre longtemps avant de voir se cumuler les messages d'alerte sur les forums d'entraide de Google lorsque le mode picture-in-picture a cessé de fonctionner. Depuis ce week-end, ils sont en effet plusieurs à venir se plaindre dans les commentaires du site, tous pointant du doigt le même problème : le mode ne s'active plus lorsqu'ils quittent l'application.

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Le mode picture-in-picture de YouTube ne fonctionne plus

La vague de mécontentement a été si large que Google a presque immédiatement répondu à sa communauté — ce qui est assez rare pour être souligné. La firme a fini par publier un post sur son forum pour confirmer l'existence du problème. “Nous savons que certains d'entre vous rencontrent des problèmes liés au fait que la fonctionnalité « Image dans l'image » (PiP) ne s'active pas lorsqu'ils quittent l'application YouTube”, écrit cette dernière.

Google précise ensuite que la majorité des utilisateurs subissant le bug se trouve sur iOS, bien que quelques-uns sur Android soient également concernés. Pour le moment, tous vont devoir faire preuve de patience. “Nos équipes examinent activement le problème, et nous mettrons à jour ce fil de discussion dès que nous aurons plus d'informations”, ajoute la firme de Mountain View. Un patch ne devrait donc pas tarder à arriver.