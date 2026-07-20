Pas besoin de Steam Deck pour jouer à vos jeux PC où vous voulez, cette appli gratuite permet de les streamer en un clic

Certes, jouer sur PC accorde un certain nombre d'avantages, mais certainement pas celui du confort. N'importe qui préférera certainement jouer bien installé au fond de son canapé ou même de son lit plutôt que sur une chaise de bureau. Ça tombe bien, une certaine application permet de faire exactement cela, tout en profitant de sa bibliothèque Steam.

On se gardera bien de raviver la vieille guerre entre les joueurs PC et les joueurs console, qui a eu la bonne idée de se tarir ces dernières années. Ceci étant dit, il serait bien difficile de nier la position très largement dominante (d'aucuns parleraient de quasi-monopole) de Steam dans l'industrie du jeu vidéo. Steam est devenu tellement incontournable que n'importe quel jeu, exception faite des rares dernières exclusivités consoles et autres jeux obscurs à peine trouvables sur itch.io, se doit d'y être s'il souhaite se vendre un minimum.

De la même façon, on ne niera le principal défaut du jeu sur PC : son absence de mobilité. Certes, le Steam Deck et bientôt la Steam Machine offrent la possibilité de jouer à sa ludothèque Steam depuis le confort de son canapé ou de son lit, mais on parle là d'appareils coûtant plusieurs centaines d'euros. Alors que, pour peu que vous ayez une connexion Wi-Fi assez solide, vous pouvez obtenir (presque) exactement le même résultat sur votre TV ou votre smartphone.

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Cette appli gratuite permet de streamer ses jeux Steam sur n'importe quel appareil

Il faut pour cela vous munir d'une application gratuite : Moonlight. Pour expliquer simplement, et si l'on est un poil mesquin, Moonlight est concrètement Steam Link, mais en plus performant et en moins buggé. Autrement dit, l'application permet de jouer en streaming à ses jeux Steam sur un autre appareil, qu'il s'agisse d'une TV, d'un smartphone ou d'une tablette, soit à peu près n'importe quoi disposant d'un écran et d'une connexion Internet.

Pour ce faire, il suffit d'installer l'application sur son PC ainsi que sur l'appareil récepteur. Après quoi, à peine quelques manipulations de configuration plus tard, vous voilà en train de jouer à vos titres Steam partout où vous le souhaitez — avec pour seule restriction que les deux appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi, et surtout que celui-ci ait les reins solides, sans quoi vous risquez de souffrir d'input lags assez dérangeants.

Comment configurer Moonlight pour streamer ses jeux PC sur n'importe quel appareil

Moonlight peut paraître légèrement confus quand l'utilise pour la première fois, puisqu'il nécessite en réalité de télécharger et installer une seconde application sur le PC émetteur, baptisée Sunshine. Pour faire simple, ce qu'il faut retenir, c'est que Sunshine permet d'envoyer le signal depuis le PC sur lequel tournent vos jeux, et que Moonilight permet de le déchiffrer et de l'afficher sur l'appareil de votre choix. Voici donc comment configurer la chose :

Téléchargez l'installeur de Sunshine en vous rendant sur cette page pour télécharger la bonne version pour votre système d'exploitation. Puisqu'il est très probable que vous jouiez sur un PC Windows 11, vous pouvez directement cliquer sur ce lien.

en vous rendant sur cette page pour télécharger la bonne version pour votre système d'exploitation. Puisqu'il est très probable que vous jouiez sur un PC Windows 11, vous pouvez directement cliquer sur ce lien. Ouvrez le fichier et lancez l'installation.

Une fois l'installation terminée, une page web s'ouvre. Votre navigateur vous préviendra certainement que la page qu'il tente d'afficher est dangereuse. Ignorez cet avertissement et ouvrez tout de même la page.

Sunshine vous demande alors de créer un compte afin de sécuriser un compte. Vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter par la suite.

afin de sécuriser un compte. Vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter par la suite. Installez Moonlight sur l'appareil récepteur. Sur un smartphone Android ou une Google TV, vous pouvez vous rendre directement sur le Play Store.

Entrez le code PIN généré par l'application sur le client Sunshine qui s'ouvre sur le PC émetteur, ainsi que le nom donné à votre PC.

Si vous ne savez pas quel nom a votre PC, ouvrez les paramètres de Windows 11 et notez le nom qui apparaît comme sur cette capture d'écran.

Enfin, il ne vous reste plus qu'à connecter votre manette et à appuyer sur Steam pour le stream se lance. Bon jeu !