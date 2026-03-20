Design compact, deux capteurs photo 200 MP, batterie 7 000 mAh, le Xiaomi 18 Pro fait dans la démesure

Une partie de la fiche technique du futur Xiaomi 18 Pro a été partagée par une source bien connue de l'industrie mobile. Le smartphone disposerait de caractéristiques techniques des plus alléchantes.

Si Xiaomi réalise l'essentiel de ses ventes sur les segments d'entrée et de milieu de gamme, le constructeur se montre de plus en plus à son aise sur le terrain des smartphones premium. Son dernier Xiaomi 17 Ultra nous a d'ailleurs particulièrement séduit. Si les mobiles de la prochaine génération du fabricant n'arriveront qu'en début d'année prochaine en Europe, ils seront rendus disponibles dès le second semestre 2026 en Chine, si bien que de premières informations les concernant nous parviennent déjà.

D'après Digital Chat Station, un leaker réputé, le Xiaomi 18 Pro embarquera une batterie à très forte capacité, d'au moins 7 000 mAh, et deux capteurs photo de 200 MP, malgré un design compact avec un écran dont la diagonale devrait continuer à mesurer 6,3 pouces. Les plus grosses batteries et les capteurs photo les plus impressionnants sont souvent réservés aux smartphones plus grands, qui peuvent accueillir des composants plus massifs. Voir de telles caractéristiques sur un mobile compact est assez inhabituel.

Un téléobjectif périscopique de 200 MP pour le Xiaomi 18 Pro ?

Le Xiaomi 17 Pro est équipé d'une batterie de 6 300 mAh, son successeur apporterait donc une amélioration significative. Xiaomi utilise la technologie du silicium carbone dans ses batteries pour augmenter la densité énergétique des cellules, et donc leur capacité, sans nécessiter un accumulateur de plus grande taille. On peut s'attendre à une meilleure autonomie pour le Xiaomi 18 Pro, surtout si la puce qui est intégrée permet des progrès en termes de consommation énergétique.

Le smartphone pourrait aussi embarquer deux capteurs de 200 MP chacun : un grand-angle, l'optique principale, qui bénéficie déjà d'une telle définition sur quelques modèles depuis plusieurs années, mais aussi un téléobjectif périscopique, ce qui est déjà plus rare. Un téléobjectif périscopique de 200 MP peut avoir plusieurs intérêts, comme le pixel binning pour améliorer la luminosité, ou pour recouper dans le capteur pour proposer des focales à plusieurs niveaux.

Le Xiaomi 18 Pro pourrait conserver son écran au dos, qui a fait sensation sur le Xiaomi 17 Pro. Malheureusement, la marque ne vend pas ce modèle en France, où seuls les Xiaomi 17 et 17 Ultra sont disponibles. On ne peut qu'espérer qu'un changement de stratégie soit opéré avec les prochains appareils.