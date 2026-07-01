Xiaomi Robot Vacuum X10 : le puissant aspirateur robot est à moitié prix, vite !

Le ménage est une corvée dont on se passerait bien. Pour vous faciliter la tâche, le Xiaomi Robot Vacuum X10 passe l’aspirateur à votre place et nettoie en profondeur vos sols. En cumulant la promotion en cours avec le code PHDFR20, vous pouvez actuellement l’avoir à 156,99 € au lieu de 299 €, soit quasiment à moitié prix !

Xiaomi Robot Vacuum X10

Xiaomi s’est rapidement imposée comme une marque incontournable dans nos maisons grâce à ses appareils au rapport qualité-prix imbattable. Avec son Robot Vacuum X10, le géant chinois ne fait pas exception. Si vous cherchez un aspirateur robot performant et endurant à prix cassé, c’est le modèle qu’il vous faut !

Normalement en vente à 299,99 €, le Xiaomi Robot Vacuum X10 est actuellement à prix cassé sur AliExpress. En effet, il n’est affiché qu’à 176,99 €, ce qui est déjà un prix ultra intéressant. Mais du 1er au 7 juillet, le géant du e-commerce propose une série de codes promo qui font chuter encore plus les prix. Avec le code PHDFR20 à renseigner dans le panier, l’aspirateur robot passe à seulement 156,99 €. Profitez-en !

Vous avez prévu de profiter des promotions des soldes pour faire quelques achats ? AliExpress a activé plusieurs codes promo cumulables avec les offres en cours. C'est le bon moment pour vous équiper à petit prix :

  • 6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFR06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFR11
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFR20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFR30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFR45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFR60

Pourquoi craquer pour le Xiaomi Robot Vacuum X10 ?

Malgré son petit prix, le Xiaomi Robot Vacuum X10 est un aspirateur puissant qui dispose d’une excellente autonomie. Il est équipé d’un laser LDS avancé qui lui permet de naviguer en évitant les obstacles. Grâce à la cartographie précise des pièces de votre maison, aucune zone n’est oubliée.

Le Xiaomi Robot Vacuum X10 profite d’une puissance d’aspiration de 4 000 Pa. Même les débris sont aspirés sans difficulté. Ce modèle est vendu avec une base qui collecte automatiquement les poussière. Vous pouvez ainsi stocker jusqu’à 60 jours de saletés. Et grâce à son réservoir d'eau de 200 ml, cet aspirateur laveur de sol vous permet d’avoir un nettoyage optimal.

Côté autonomie, avec sa batterie de 5 200 mAh, cet aspirateur vous offre jusqu’à 180 minutes de nettoyage. Vous pouvez le contrôler à distance avec l’application qui vous donne aussi la possibilité de personnaliser votre nettoyage en choisissant les différentes zones et la fréquence. Enfin, le Xiaomi Robot Vacuum X10 peut aussi se commander à l’aide de votre voix puisqu’il est compatible avec Amazon Alexa et l’Assistant Google.


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