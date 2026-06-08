Xiaomi Robot Vacuum S20 : ce code casse le prix de l’aspirateur qui chute à moins de 100€ !

L’aspirateur robot Xiaomi S20 est de retour à petit prix sur AliExpress. En cumulant la promotion avec le code PHDFRS11, il passe à 99,22€ seulement sachant qu’il est normalement en vente à 169,99 € ! Mais attention, le code expire dans quelques heures.

Xiaomi S20

Du 1er juin et 10 juin, AliExpress casse le prix de nombreux produits grâce à une série de codes cumulables avec les promotions en cours. C’est le bon moment pour faire de bonnes affaires. Vous cherchez un aspirateur robot pas cher, mais efficace ? Le Xiaomi Robot Vacuum S20 est actuellement à prix cassé.

Normalement en vente à 169,99 €, cet aspirateur polyvalent est affiché à 110,22 € seulement. Et avec le code PHDFRS11, son prix chute encore pour arriver à 99,22 € seulement. C’est un prix sacrifié pour un aspirateur robot aussi puissant !

Pour rappel, voici les codes actuellement valables sur AliExpress pour vous équiper à prix réduit. Attention, ces codes expirent bientôt, n'attendez pas le dernier moment pour en profiter :

  • 3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03
  • 6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30
  • 50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50
  • 65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS65

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi Robot Vacuum S20 ?

Au fil des années, la marque Xiaomi est devenue incontournable dans nos maisons grâce à ses appareils aux caractéristiques avancées à prix agressif. C’est le cas Xiaomi Robot Vacuum S20 qui est un aspirateur robot performant proposé à un tarif accessible. Malgré son petit prix, il ne manque pas d’atouts, à commencer par sa taille compacte de seulement 32,5 cm qui lui permet de se faufiler partout.

Sa puissance d’aspiration de 5 000 Pa associée à une brosse rotative vous offre un nettoyage optimal sur tous types de sols. Il dispose d’un grand bac à poussière de 400 mL, ce qui vous permet de stocker une grande quantité de saletés. Vous n’avez donc pas besoin de le vider après chaque utilisation.

Ce modèle dispose par ailleurs d’un vrai système de navigation. Ainsi, grâce au système de navigation laser LDS, l’aspirateur peut cartographier avec précision les différents espaces pour ne manquer aucune zone. Et si besoin, vous pouvez contrôler l’aspirateur depuis votre smartphone pour lui indiquer les endroits précis à nettoyer. Enfin, avec ses capteurs intégrés, le Xiaomi Robot Vacuum S20 est capable d’éviter les obstacles et les chutes.


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