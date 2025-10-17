Xiaomi veut démocratiser les écrans au dos des smartphones

Xiaomi a visé juste en intégrant un écran secondaire au dos de ses Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max. La marque va continuer d’améliorer cette fonction et la proposer sur de futurs smartphones.

Il y a trois semaines, Xiaomi a lancé ses nouveaux smartphones Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max en Chine. Les modèles Pro se distinguent par une fonction qu’on ne retrouve sur quasiment aucun mobile qui ne soit pas pliable : un écran secondaire au dos. Ajout utile ou gadget ? Les consommateurs ont tranché : les ventes de Xiaomi 17 sont excellentes, environ 20 % supérieures à celles des Xiaomi 15, une croissance largement due à l’enthousiasme autour des versions Pro. De quoi encourager le fabricant à poursuivre dans cette voie et à améliorer l’expérience.

Lu Weibing, président de Xiaomi, a d’ores et déjà annoncé que la prochaine génération de smartphones haut de gamme de la marque allait de nouveau intégrer un écran à l’arrière, rapporte My Drivers. Le Magic Back Screen va donc effectuer son retour et pourrait devenir le facteur différenciant que recherchait désespérément Xiaomi depuis des années pour se démarquer de la concurrence Android et s’imposer comme l’alternative numéro 1 des iPhone, un rôle pour l’instant tenu par Samsung.

Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max plébiscités pour leur écran au dos

Xiaomi n’entend pas se reposer sur ses lauriers et fait déjà savoir que des nouveautés vont arriver pour rendre ce second écran de plus en plus utile. Il évoque un budget de plus d’un milliard de yuans (120 millions d’euros) pour la recherche et le développement de cette technologie. Une fonction de traduction en temps réel sera par exemple ajoutée. L’objectif est de déployer une mise à jour chaque mois apportant de nouveaux usages au Magic Back Screen.

Pour l’instant, cet écran AMOLED de 2,7 pouces sur le Xiaomi 17 Pro et de 2,9 pouces sur le Xiaomi 17 Pro Max est déjà capable d’afficher les notifications, de visualiser en temps réel la capture de l’appareil photo, de répondre à un appel, d’afficher les statuts de livraison ou des rappels d’itinéraire, entre autres. Il peut aussi être personnalisé avec des fonds d’écran et des rendus d’animaux de compagnie dynamiques. Si la réception positive du public se confirme, on ne serait pas surpris de voir arriver un écran au dos sur des mobiles d’autres marques.