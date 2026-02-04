La sortie de la nouvelle Xiaomi SU7 est imminente, voici les nouveautés

La Xiaomi SU7 restylée sera très bientôt disponible. Motorisation, habitacle, design, autonomie, de nombreuses nouveautés sont au programme.

Deux ans après l'arrivée de la Xiaomi SU7 sur le marché, le constructeur propose une version restylée de son véhicule. Les préventes ont déjà été ouvertes en Chine, et Lei Jun, le PDG de l'entreprise, a fait savoir que les concessionnaires devraient recevoir la voiture d'ici le 13 février 2026 pour que les potentiels acheteurs puissent l'essayer. D'après CarNewsChina, la disponibilité officielle de la Xiaomi SU7 2026 est prévue pour le 19 mars.

Le prix démarre à 229 900 yuans, soit 28 000 euros. C'est un petit peu plus cher que pour la première version de la SU7. Il est possible que le tarif soit ajusté pour la sortie. Pour rappel, Xiaomi ne vend pas encore de véhicules en France, il faut passer par l'importation pour se procurer une SU7. Le fabricant pourrait se lancer chez nous sur le segment automobile en 2027.

Nouveaux moteurs et meilleure autonomie

La Xiaomi SU7 restylée présente les mêmes dimensions que le premier modèle. Elle embarque toutefois une calandre de pare-chocs redessinée, et propose une nouvelle couleur : le bleu Capri (voir photo en tête d'article). Dans l'habitacle, la marque intègre un nouveau volant, un tableau de bord secondaire mis au goût du jour et une couture optimisée pour les panneaux de porte et les sièges. Un système d'éclairage d'ambiance à trois niveaux fait aussi son apparition.

Toutes les configurations de cette nouvelle Xiaomi SU7 sont équipées d'un LiDAR, alors que certaines d'entrée de gamme en sont dépourvues sur la version actuelle. La puce de calcul alimentant les fonctions d'aide à la conduite devient plus puissante, passant de 508 TOPS à 700 TOPS. Côté sécurité, le nombre d'airbags passe de sept à neuf, alors que la carrosserie présente une résistance maximale de 2 200 MPa, contre 2 000 MPa pour le premier modèle.

Un nouveau moteur V6s Plus propulse le véhicule, remplaçant les anciens moteurs V6 et V6s. Les versions Standard et Pro disposent d'une puissance de 320 ch au lieu de 299 ch, la SU7 Max dispose de 690 ch au lieu de 673 ch. La recharge est plus rapide, et voici les nouvelles autonomies annoncées :