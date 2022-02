Xiaomi Redmi Note 11, 11S et 11 Pro pas cher : où les acheter au meilleur prix ?

Les smartphones Xiaomi Redmi Note 11, 11 Pro et 11S sont disponibles à l'achat en France. Si vous envisagez de vous équiper d'un de ces trois téléphones au rapport qualité-prix imbattable, on vous propose ici les meilleures offres et bons plans pour acheter les Xiaomi Redmi Note 11, 11 Pro et AAS au meilleur prix du marché.

💰Où acheter le Xiaomi Redmi Note 11 au prix le plus bas ?

Le Xiaomi Redmi Note 11 est proposé à un prix de départ de 199 €. Pour moins de 200 €, vous avez la version de base du smartphone qui intègre une mémoire RAM de 4 Go et un espace de stockage interne de 64 Go . L'autre configuration avec 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne est quant à elle proposée à 249 €. Si vous souhaitez, vous pouvez également augmenter l'espace de stockage en achetant une carte mémoire microSD.

Amazon propose un coupon de réduction de 20 € sur la version 64 Go du Redmi Note 11 faisant passer son prix à 179,99 et une réduction immédiate de 20 € sur la version 128 Go du smartphone, faisant passer son prix à 229 € au lieu de 249 €.

Jusqu'au 20 mars 2022, Xiaomi propose une ODR de 30 € sur la version 128 Go du Xiaomi Redmi Note 11 qui permet de faire tomber son prix à 219 € au lieu de 249 €. Pour en profiter, vous devez suivre les instructions présentes dans le formulaire de l'offre. Cette offre n'est pas valable du coté d'Amazon mais chez Auchan, Boulanger, Carrefour, Casino, Cora, Cdiscount, Darty, Fnac, E.Leclerc, LDLC, Materiel.

NET, MI.com, Rue du Commerce, System U, Ubaldi, Veepee et le Xiaomi Store hors Marketplace.

Le Redmi Note 11 est propulsé par un processeur Snapdragon 680, qui ne promet pas d’amélioration significative par rapport au Snapdragon 678 du Redmi Note 10 de 2021. On retrouve à l’avant un écran FHD+ (2400 x 1080 pixels) AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Le smartphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 33W Pro. Côté photo, le smartphone mise sur une configuration à quatre capteurs, avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 13 MP. La partie selfie est, elle, gérée par un capteur de 13 MP. Il est proposé en trois coloris différents : Graphite Gray, Twilight Blue et Star Blue.

Lire aussi : notre test complet du Xiaomi Redmi Note 11

💰Où acheter le Xiaomi Redmi Note 11 Pro au prix le plus bas ?

La version Pro du Redmi Note 11 aussi bien dans sa version 4G que 5G est pour l'heure disponible uniquement du coté de l'enseigne en ligne AliExpress. Pour information, les deux modèles de smartphone disponibles en trois coloris au choix sont vendus par le store Xiaomi Official. Au cours d'une vente flash, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G sont respectivement à 269,58 euros avec le code promo SDFRF061 et à 293,94 euros avec le coupon SDFRF055.

Pour en revenir au Xiaomi Redmi Note 11 Pro, le smartphone est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone dispose aussi du processeur Mediatek Helio G96 (ou Snapdragon 695 pour le modèle 5G), d'une mémoire vive de 6 Go ou 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go ou 128 Go. Son autonomie est confiée à une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide.

La partie software est assurée par le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI. Enfin, du côté de la partie photo, on retrouve un capteur frontal de 16 MP et un triple capteur arrière de 108 + 8 + 2 MP.

💰Où acheter le Xiaomi Redmi Note 11S au prix le plus bas ?

Enfin, on termine avec le Xiaomi Redmi Note 11S. Le smartphone embarque un processeur Mediatek Helio G96, avec 6 Go de mémoire RAM. On retrouve toujours le même écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence 90 Hz, une batterie de 5000 mAh et la recharge rapide 33W Pro que sur le Redmi Note 11 classique.

Cependant, le smartphone se dote d’un capteur photo principal Samsung HM2 de 108 MP, le même que sur le récent Xiaomi 11T Pro. Il est toujours épaulé d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP. La caméra avant, elle, passe à 16 MP. Trois coloris sont également disponibles : Graphite Gray, Twilight Blue et Pearl White. Pour l'heure, on le trouve uniquement du coté du store Xiaomi et sur Amazon.

Quelles différences entre les différents modèles de Xiaomi Redmi Note 11 ?

Afin que vous puissiez vous faire une petite idée entre les différences des Xiaomi Redmi Note 11, 11S et 11 Pro, nous vous proposons de jeter un œil au tableau comparatif de leur fiche technique ci-dessous :

Redmi Note 11 Redmi Note 11S Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro 5G Chipset Snapdragon 680 MediaTek Dimensity G96 MediaTek Dimensity G96 Snapdragon 695 Ecran AMOLED 6,43 pouces

FHD+ (2400 x 1080 pixels)

90 Hz

Gorilla Glass 3

1000 nits AMOLED 6,43 pouces

FHD+ (2400 x 1080 pixels)

90 Hz

Gorilla Glass 3

1000 nits AMOLED 6,67 pouces

FHD+ (2400 x 1080 pixels)

120 Hz

Gorilla Glass 5

1200 nits AMOLED 6,67 pouces

FHD+ (2400 x 1080 pixels)

120 Hz

Gorilla Glass 5

1200 nits OS MIUI 13 + Android 11 MIUI 13 + Android 11 MIUI 13 + Android 11 MIUI 13 + Android 11 RAM 4 Go ou 6 Go LPDDR4X 6 Go ou 8 Go LPDDR4X 6 Go ou 8 Go LPDDR4X 6 Go ou 8 Go LPDDR4X Stockage 64 Go ou 128 Go UFS 2.2 64 Go ou 128 Go UFS 2.2 64 Go ou 128 Go UFS 2.2 64 Go ou 128 Go UFS 2.2 MicroSD Oui, jusqu'à 1 To Oui, jusqu'à 1 To Oui, jusqu'à 1 To Oui, jusqu'à 1 To Photo Capteur principal 50 MP f/1.8

Ultra grand-angle 8 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4

Profondeur f/2.4 Capteur principal 108 MP ISOCELL HM2 f/1.9

Ultra grand-angle 8 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4

Profondeur f/2.4 Capteur principal 108 MP ISOCELL HM2 f/1.9

Ultra grand-angle 8 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4

Profondeur f/2.4 Capteur principal 108 MP ISOCELL HM2 f/1.9

Ultra grand-angle 8 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4 Selfie 13 MP f/2.4 16 MP f/2.4 16 MP f/2.4 16 MP f/2.4 Batterie 5000 mAh

Recharge rapide filaire 33W Pro 5000 mAh

Recharge rapide filaire 33W Pro 5000 mAh

Recharge rapide filaire 67 W 5000 mAh

Recharge rapide filaire 67W 5G Non Non Non Oui Biométrie Capteur d'empreintes digitales sur la tranche Capteur d'empreintes digitales sur la tranche Capteur d'empreintes digitales sur la tranche Capteur d'empreintes digitales sur la tranche Résistance à l'eau Non Non Non Non Dimensions 159.87 x 73.87 x 8.09 mm

179 g 159.87 x 73.87 x 8.09 mm

179 g 164.19 x 76.1 x 8.12 mm

202 g 164.19 x 76.1 x 8.12 mm

202 g