Xiaomi améliore sa SU7 avec plus d’autonomie, du LiDAR et un prix agressif

Xiaomi revient avec une nouvelle SU7 nettement améliorée. La berline électrique gagne en autonomie, en puissance et en technologies.

su7 2026

En quelques années, le marché des voitures électriques a fortement évolué. Les constructeurs multiplient les innovations pour proposer plus d’autonomie et des recharges plus rapides. Les technologies d’aide à la conduite deviennent aussi plus présentes, même sur des modèles abordables. Dans ce contexte, la concurrence s’intensifie, notamment face à Tesla, longtemps en avance sur ce segment.

Xiaomi s’est rapidement imposé comme un acteur sérieux avec sa première SU7 lancée en 2024. La berline a rencontré un fort succès en Chine, avec plusieurs centaines de milliers d’unités livrées en moins de deux ans. La marque cherche désormais à renforcer sa position avec une nouvelle version plus aboutie, qui corrige les limites du premier modèle tout en ajoutant des équipements jusque-là réservés aux versions haut de gamme.interieur su7 2026

La Xiaomi SU7 2026 atteint 902 km d’autonomie et intègre le LiDAR sur toutes les versions

La Xiaomi SU7 2026 introduit des améliorations majeures sur toute la gamme. Le modèle Pro affiche désormais jusqu’à 902 km d’autonomie (cycle CLTC), contre 830 km auparavant. La version Standard atteint 720 km, tandis que la version Max monte à 835 km. Le système électrique évolue aussi, avec une architecture allant jusqu’à 897 volts, permettant une recharge très rapide. Xiaomi annonce jusqu’à 670 km récupérés en 15 minutes sur la version la plus avancée.

Autre changement important, le LiDAR devient standard sur tous les modèles, accompagné de nouveaux capteurs et d’un système informatique bien plus puissant. Concrètement, la voiture analyse mieux son environnement et améliore ses fonctions d’aide à la conduite, notamment sur autoroute. La puissance progresse aussi, avec jusqu’à 690 chevaux pour la version la plus performante. Le comportement routier évolue également grâce à des suspensions améliorées et un freinage renforcé.

La berline bénéficie aussi d’améliorations sur la sécurité et l’habitacle. La structure a été renforcée pour mieux protéger les passagers en cas de choc. Le nombre d’airbags passe à neuf, contre sept auparavant. À l’intérieur, on retrouve un grand écran central de 16,1 pouces et un affichage des informations directement sur le pare-brise. En Chine, le modèle débute à 229 900 yuans (environ 29 500 euros), soit un tarif inférieur à celui d’une Tesla Model 3 équivalente, malgré des équipements plus complets.

xiaomi su7 2026


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