Avec sa SU7 Ultra de 1548 chevaux, Xiaomi présente la super car électrique ultime

Alors que la Xiaomi SU7 est commercialisée depuis quelques mois en Chine, le constructeur vient de dévoiler une version gonflée aux hormones de sa première voiture électrique lors de sa grande conférence annuelle à Pékin. Avec ces caractéristiques hors du commun, la Xiaomi SU7 Ultra compte bien laisser tout ce qui roule loin derrière elle.

Qui l'eût cru ? En seulement trois ans, Xiaomi a réussi son pari de lancer une voiture électrique performante avec une finition extrêmement soignée. Trois petites années pour développer un modèle de A à Z sans l'aide de prestataires externes, avec un moteur électrique lui aussi conçu en interne, sans oublier la mise en place de l'usine de production, il y a de quoi saluer la performance venant d'une entreprise spécialisée dans l'électronique grand public.

Et Xiaomi d'enfoncer encore le clou avec une version complètement délirante de sa SU7. Baptisé Xiaomi SU7 Ultra, ce prototype qui a été dévoilé aujourd'hui à Pékin défie l'entendement avec des chiffres qui donnent le tournis.

Quelle fiche technique pour la Xiaomi SU7 Ultra ?

Animée par ses trois moteurs électriques les plus puissants (deux V8s de 578 ch et un V6s de 392 ch), la voiture semble tout droit sortir d'un remake de Fast & Furious Tokyo Drift avec son énorme package aérodynamique dont un aileron et un diffuseur XXL. L'ensemble, développe la bagatelle de 1 548 ch. De quoi venir boxer dans la catégorie des super cars les plus exclusives telles que la Bugatti Bolide avec son W16 de 1 850 ch. Mais encore et surtout loin, très loin devant les autres modèles 100 % électriques tels que la Tesla Model S Plaid de 1 020 ch, ou même la Porsche Taycan Turbo GT que nous avions pu découvrir le mois dernier, et dont la version avec Pack Weissach annonce 1 034 ch.

En revanche Xiaomi n'a pas communiqué sur la capacité de la batterie, qui aura la lourde tâche de délivrer une puissance suffisante et répétée. Basée sur la plateforme 800 V comme la version de série de la SU7, la batterie de la Xiaomi SU7 Ultra pourra délivrer une puissance de 1 330 kW, et même 800 kW à 20 % de capacité.

Le 0 à 100 km/h en 1,97 seconde pour la Xiaomi SU7 Ultra

Ainsi équipée, la Xiaomi SU7 Ultra promet de parcourir le 0 à 100 km/h en 1,97 seconde. Un record sur le segment de l'électrique, devant les 2,2 secondes de la Porsche Taycan Turbo GT avec Pack Weissach, et les 2,1 secondes de la Tesla Model S Plaid. Il faut dire que le couple de chaque moteur électrique V8S développé par les ingénieurs de Xiaomi est énorme.

Pas moins de 635 Nm qui sont transmis à la route par des pneus Pirelli P-Zero, et le 0 à 200 km/h expédié en 5,96 secondes, le 0 à 300 km/h en 15,07 secondes. Un record là encore sur le segment et la Xiaomi SU7 Ultra est tout simplement l'une des voitures les plus rapides du monde. Pas mal pour un constructeur novice qu'on connaissait surtout pour ses smartphones et autres produits high-tech.

Xiaomi SU7 Ultra, la plus légère des berlines électriques

Les panneaux de carrosserie et différents éléments du châssis de al Xiaomi SU7 Ultra sont en fibre de carbone et représente une surface de 15 m2. La voiture électrique peut ainsi prétendre à un poids de 1 900 kg. À comparer aux 2 162 kg de la Tesla Model S Plaid avec Track Package, et les 2 234 kg de la Porsche Taycan Turbo GT avec Pack Weissach.

De la même façon, avec une vitesse de pointe de plus de 350 km/h, Xiaomi a sorti l'artillerie lourde en matière de système de freinage. Le pilote devra encaisser 2,36 g pour passer de 100 km/h à 0 km/h en 25 mètres seulement. Et bien que la récupération d'énergie cinétique atteigne 0,6 g et une puissance maximale de plus de 400 kW, les disques conçus pour la piste et pincés par des étriers AP racing seront mis à très rude épreuve avec des températures de plus de 800 °C.

Bien décidée à se faire un nom sur le marché de la voiture électrique – la marque ambitionne de rapidement faire partie des 5 plus grands constructeurs mondiaux – Xiaomi prévoit d'aligner la Xiaomi SU7 Prototype sur la Nordschleife du Nürburgring en Allemagne. Bien entendu s'agissant d'un prototype destiné à battre des records, la voiture ne devrait jamais être commercialisée en l'état. Une version de série est donc attendue dans le courant de l'année prochaine.