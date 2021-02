Xiaomi Mi 11 : son prix en euros se dévoile à quelques jours de l’annonce

À quelques jours de l’officialisation du Xiaomi Mi 11 en Europe, une fuite dévoile les prix auxquels le smartphone sera vendu sur le vieux continent. Beaucoup moins cher que le Galaxy S21+ dont il sera l’un des concurrents, il sera proposé sous la barre des 800 euros. Il sera ainsi positionné au même prix que le Mi 10.

Le Mi 11 de Xiaomi sera présenté en Europe le 8 février. Soit lundi prochain. C’est un événement important, car la firme chinoise, profitant d’une forte baisse des ventes chez Huawei au quatrième trimestre 2020, est désormais à la troisième position des ventes mondiales de smartphones, derrière Samsung et Apple. Et le Mi 11 sera son premier flagship de l’année. Il devra faire face à la famille Galaxy S21 de Samsung qui a déjà été lancée commercialement. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes les tests des trois modèles.

Le lancement européen n’est qu’une formalité. Nous savons déjà tout de lui, puisqu’il reprendra en très grande partie (sinon à l’identique) l’ensemble des éléments de le Mi 11 chinois qui a été dévoilé fin décembre 2020. Il nous reste simplement à connaître le prix de vente et la date de lancement. Et l’une de ces deux informations vient d’être révélée par une fuite. Le site indien 91Mobiles dévoile ce matin le prix du Mi 11. Ou plutôt les prix, puisque le smartphone sera proposé en Europe en deux versions.

Xiaomi vendra le Mi 11 en Europe à partir de 799 euros

La version de base, dotée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, sera proposée à 799 euros. Soit le même prix que la version de base du Mi 10. Le Mi 11 sera également proposé dans une version qui bénéfice de deux fois plus de stockage. Elle sera proposée à 899 euros, selon la source de cette fuite. Information importante, il semble que Xiaomi ait décidé de ne pas inclure les 12 Go de RAM dans la meilleure version du Mi 11, certainement pour une question de prix. Sans surprise, le prix du Mi 11 sera bien plus élevée qu’en Chine où il est vendu à partir de 516 euros environ.

Xiaomi a donc décidé de ne pas augmenter le prix de son flagship cette année. Ce maintien du prix n’est pas une surprise. D’abord parce que Xiaomi avait déjà fortement augmenté le montant demandé pour le Mi 10 en 2020 (passant de 499 euros pour le Mi 9 à 799 euros). Ensuite par qu’Apple et Samsung ont essayé de maintenir le prix de leurs modèles haut de gamme les plus abordables autour des 850 euros. 809 euros pour l’iPhone 12 Mini, 909 euros pour l’iPhone 12, 859 euros pour le Galaxy S21.

C’est un prix relativement séduisant, par rapport à la concurrence, car le Mi 11 dispose d’une fiche technique proche de celle du Galaxy S21+ de Samsung. Écran AMOLED QHD+ de 6,81 pouces compatible HDR10+ et 120 Hz. Snapdragon 888 de Qualcomm. Batterie 4600 mAh compatible charge rapide filaire 55 watts filaire et 50 watts sans fil. Triple capteur photo 108+13+5 mégapixels. Capteur selfie 20 mégapixels. Et bien sûr Android avec MIUI 12.5.

Source : 91Mobiles