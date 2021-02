Xiaomi Mi 11 Pro : Snapdragon 888, zoom 120x, charge rapide 120W, la fiche technique est en fuite

Même s'il est toujours tenu secret par son constructeur, le Mi 11 Pro de Xiaomi se dévoile un peu plus au fil des jours. Aujourd'hui, c'est sa fiche technique quasi complète qui fuite. Charge filaire de 120W, zoom numérique 120x, Snapdragon 888… Voici les dernières informations qui viennent de fuiter à propos du prochain flagship premium de Xiaomi.

Si le Mi 11 5G a été dévoilé en décembre dernier en Chine, Xiaomi n'a encore rien officialisé quant à son grand frère, le Mi 11 Pro. En attendant que le géant chinois le fasse, les fuites concernant le smartphone vont bon train. Si les dernières en date faisaient état d'une charge sans fil ultrarapide de 67 W, on en apprend aujourd'hui davantage sur le reste des spécifications techniques du smartphone.

Côté processeur, on devrait retrouver sans réelle surprise sur ce modèle un Snapdragon 888, le même SoC qui équipe notamment le petit frère (le Mi 11), ainsi que le Galaxy S21 dans sa version américaine, ou le futur OnePlus 9. L'appareil profiterait d'un écran de 6,81″ QHD+ et d'une vitesse de rafraîchissement en 120 Hz. Là encore, on retrouve des spécifications techniques similaires à celles du Mi 11. L'appareil aurait par ailleurs droit à de la mémoire LPDDR5 et de la mémoire flash UFS 3.1.

Xiaomi Mi 11 Pro : une recharge de 120 W et un zoom 120x

En revanche, quelques différences sont à mentionner, et elles sont de tailles. Le Mi 11 Pro bénéficierait ainsi d'une charge rapide de 120 W (en filaire). Côté recharge sans fil, le smartphone de Xiaomi ferait encore plus fort, puisqu'on annonce une capacité de 67 W. Enfin, le Mi 11 Pro profiterait d'une conséquente batterie de 5000 mAh, là où celle du Mi 11 est de 4600 mAh.

Pour la partie photo, il y aurait aussi du changement à prévoir. Exit le capteur principal de 108 MP, puisque le Mi 11 Pro bénéficierait d'un module de 50 MP GN2. Il bénéficierait par ailleurs d'un ultra-grand-angle de 48 MP, et côté zoom, le capteur périscope de 48 MP serait capable de prendre des clichés en 120x, comme celui du Mi 10 Ultra (en numérique, il va sans dire). Enfin, du côté audio, rien ne change : on devrait profiter là aussi de deux haut-parleurs signés Harman Kardon, comme sur le Mi 11.

Pour le moment, rien ne laisse supposer que Xiaomi dévoilera son Mi 11 Pro dans l'immédiat.Rappelons simplement que le Mi 11 sera officiellement présenté à l'international le 8 février prochain à 13h00. Xiaomi en profitera-t-il pour présenter la version Pro du téléphone ? Rendez-vous dans quelques jours pour le découvrir… Ou pas !