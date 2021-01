Huawei ne fait même plus partie du top 5 des ventes de smartphones

Selon une étude de Counterpoint Research, Huawei ne fait plus partie du Top 5 mondial des constructeurs de smartphones. La marque est positionnée en sixième position au quatrième trimestre 2020. Cela faisait 6 ans qu’elle était classée au-dessus de la cinquième place. Pour la première fois, Oppo et Vivo dépassent Huawei dans un classement mondial. Les trois premières places reviennent à Apple, Samsung et Xiaomi respectivement.

Subissant les sanctions américaines depuis bientôt deux ans, que le nouveau président américains pourraient lever partiellement, Huawei s’enfonce inéluctablement dans les classements des ventes de smartphones au niveau mondial. Si la firme parvient à se maintenir sur son marché domestique, les volumes s’étiolent à l’international. Malgré les excellentes performances de ses smartphones haut de gamme, dont le Mate 40 Pro que nous avons eu l’occasion de tester, les ventes baissent, principalement parce que les mobiles de Huawei ne sont pas compatibles avec les services Google Play.

Lire aussi – Xiaomi devance Apple et devient le numéro 3 du marché du smartphone

Conséquence : c’est la dégringolade. Dans une étude publiée par l’institut Counterpoint, Huawei ne fait plus partie des 5 marques qui vendent le plus de smartphones dans le monde. La firme chinoise est sorti du Top 5 au quatrième trimestre 2020, passant à la sixième place. Sa part de marché est de 8 % avec 33 millions de smartphones vendus. Elle était, un an auparavant, en troisième position, avec 14 % de part de marché (56,2 millions de smartphones écoulés). Ses volumes ont baissé de 41 % en 12 mois. Huawei réalise donc la plus forte baisse annuelle du Top 10 mondial.

Oppo et Vivo dépassent pour la première fois Huawei

La conséquence de cette forte baisse est la montée en puissance des trois autres marques chinoises majeures : Xiaomi, Oppo et Vivo. Elles sont au quatrième trimestre 2020 respectivement troisième, quatrième et cinquième au classement mondial des marques. C’est la première fois qu’Oppo et Vivo dépassent Huawei au niveau mondial. Les deux entreprises représentent 9 % et 8 % du marché, avec 34 et 33,4 millions de mobiles vendus, respectivement. Elles ont progressé de 8 % et 6 %.

Au quatrième trimestre 2020, les trois premières places reviennent à Apple, Samsung et Xiaomi, dans cet ordre. Apple a réussi un excellent trimestre en vendant 81,9 millions d'iPhone, soit 21 % du marché. Elle a vendu 13 % de smartphones supplémentaires par rapport à la même période un an auparavant, soit la deuxième meilleure progression du Top 5, selon Counterpoint.

Forte augmentation de Xiaomi et de Realme en 2020

La plus forte progression revient à Xiaomi qui a réussi à augmenter de 31 % ses volumes de vente sur le quatrième trimestre 2020. Soit 43 millions d’unités vendues. La marque représente désormais 11 % du marché. Dans le Top 10 mondial, la plus forte progression revient à Realme. La marque alternative d’Oppo a vendu 80 % de smartphones en plus entre octobre et décembre 2020, passant de 7,8 millions à 14 millions d’unités distribuées. Soit 4 % du marché mondial.

Si Xiaomi, Apple et Realme obtiennent de bons résultats, Samsung fait partie des marques qui subissent un ralentissement. Au quatrième trimestre 2020, la marque coréenne a vendu 11 % de smartphones en moins que sur la même période en 2019. Soit 62,5 millions de smartphones contre 70,4 millions un an avant. Les parts de marché de Samsung passent ainsi de 18 % à 16 %.

Le Top 10 est donc constitué d’Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo et Vivo sur les cinq premières places. Ils sont suivis de Huawei, Realme, Lenovo (avec Motorola), LG et Tecno. Vous noterez que LG est en neuvième position. La firme coréenne a vendu 7,6 millions de smartphones (soit 2 % de part de marché). La marque augmente de 9 % ses volumes de vente en un an. Rappelons que la marque envisagerait de sortir du marché des smartphones. Une décision qui n'est certainement pas liée aux chiffres du quatrième trimestre, mais sur l'ensemble de l'année…

Huawei revient derrière Apple sur l'ensemble de l'année 2020

Sur l’ensemble de l’année 2020 justement, Huawei redescend en troisième position, derrière Apple, avec 14 % de part de marché. Les ventes de la firme chinoise baissent de 21 %. Samsung reste leader mondial avec 19 % de part de marché, et ce malgré une baisse des ventes de 14 % seulement, confirmant la morosité des ventes des Galaxy S20. Apple est à nouveau deuxième avec 15 % de part de marché, grâce à une progression de 3 % des volumes de vente. Xiaomi est quatrième avec 11 % du marché. La progression annuelle de Xiaomi n’est que de 17 %. Oppo est cinquième avec 8 % du marché. La marque recule de 7 %.

Dans la seconde partie du tableau, nous retrouvons, dans l’ordre, Vivo, Realme (avec une forte progression de 65 % des ventes), Lenovo, LG et Tecno. À partir de la septième place (Realme), aucune marque ne pèse plus de 3 % du marché. Lenovo et LG reculent considérablement de 18 % et 13 % respectivement. La baisse de LG est deux fois plus faible en 2020 qu’en 2019.