Pixel 10 Pro XL : vite, cette grosse promotion sur le meilleur smartphone de Google se termine ce soir !

Dans le monde très concurrentiel des smartphones haut de gamme, Google a de sacrés arguments. En effet, le géant américain propose des modèles qui étonnent par la qualité professionnelle des photos prises. Mais Google est aussi en train de s’imposer comme le plus grand spécialiste de l’IA. Le Pixel 10 Pro XL condense toutes les dernières avancées technologiques de la marque et il est en ce moment en promotion, vite ! Avec le code promo RAKUTEN50, vous pouvez vous l'offrir à 829,99 € au lieu de 1 299,99 €.

Vous avez manqué le Black Friday pour changer de smartphone ? Pas de souci, nous avons trouvé pour vous une super offre sur l’un des meilleurs smartphones de l’année, le Google Pixel 10 Pro.

Ce smartphone haut de gamme est normalement vendu pour presque 1300 euros sur le site officiel de la marque. Mais vous pourrez le trouver en ce moment sur Rakuten au prix soldé de 879,99 €. C’est déjà une baisse de prix conséquente. Mais si vous ajoutez le code promo RAKUTEN50, vous avez 50 euros de réduction immédiate supplémentaire. Vous aurez donc le Google Pixel 10 Pro pour seulement 829,99 euros, soit une baisse de prix de 470 euros ! Mais attention, le code promo n’est valable que jusqu’à ce soir. Il ne vous reste donc que très peu de temps pour passer à l’action.

Google Pixel 10 Pro XL : écran géant, rendu photo pro et IA surpuissante

Le Pixel 10 Pro XL s’offre une configuration XXL avec sa puce maison Google Tensor G5, épaulée par 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’affichage repose sur une dalle Super Actua AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 1 344 x 2 992 pixels, un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 3300 nits.

Sa batterie de 5200 mAh assure une autonomie qui dépasse facilement les 24 heures, et peut atteindre 100 heures grâce au mode ultra économiseur. La charge rapide permet de récupérer jusqu’à 70 % de batterie en seulement 30 minutes !

Pour la photo, le smartphone s’équipe d’un triple module arrière : un grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP avec autofocus macro, et un téléobjectif 48 MP x5 prenant en charge le Zoom Pro x100.

Enfin, le Pixel 10 Pro XL profite de sept années de mises à jour garanties et de nombreuses fonctionnalités intelligentes grâce à Gemini comme Gemini Live Camera, Veo 3 ou Coach Photo.